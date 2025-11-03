Ferrari prosegue il buyback e acquista azioni per oltre 20,3 milioni di euro

Ferrari

Cavallino rampante di Maranello

(Teleborsa) -ha comunicato di averesu Euronext Milan (), dal 27 al 31 ottobre 2025, un totale dial prezzo medio unitario di 344,9353 euro, per unpari aTali acquisti sono avvenuti nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 360 milioni di euro, quale ottava tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 2 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2026.Dall'inizio di questa ottava tranche fino al 31 ottobre 2025 il corrispettivo totale investito è stato:• 216.878.827,02 euro per n. 569.774 azioni ordinarie acquistate sul EXM• 48.417.771,03 USD per n. 108.438 azioni ordinarie acquistate sul NYSEAl 31 ottobre 2025 Ferrari deteneva 16.352.507 azioni proprie ordinarie pari all'8,95% del capitale sociale.Dall'1 luglio 2022 al 31 ottobre 2025, la Società ha riacquistato un totale di 5.689.232 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 1.900.923.612,72 euro.A Milano, intanto, ilpresenta un andamento invariato rispetto alla vigilia e si attesta a 346 euro.