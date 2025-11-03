Milano 12:48
Fine Foods acquista azioni proprie per oltre 230 mila euro

(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 27 al 31 ottobre 2025, complessivamente 25.187 azioni proprie (pari allo 0,0985% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 9,3080 euro per un controvalore pari a 234.441,58 euro.

A seguito degli acquisti indicati, al 31 ottobre il Produttore italiano di integratori alimentari detiene 1.374.417 azioni proprie, pari al 5,3772% del capitale sociale.

Intanto, in Borsa, sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente Fine Foods & Pharmaceuticals, che si attesta a 9,3 euro.
