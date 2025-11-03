Health Italia, fissato al 5 dicembre closing trasferimento del 47,76% del capitale sociale

Health Italia

(Teleborsa) -ha fornito alcuniriguardo il perfezionamento dell’operazione di cui al contratto stipulato in data 21 maggio 2025 tra Sorgiva Holding, PFH, Mutua MBA Società di Mutuo Soccorso (i “Venditori”), da una parte, e Lonvita e Lonvita II, in qualità di soggetti designati ai fini dell’operazione, dall’altra parte, relativo al trasferimento del 47,76% del capitale sociale di Health Italia (l’”Operazione”).Health Italia ha reso noto che i Venditori hanno comunicato alla Società di aver concordato un’relativo al perfezionamento dell’Operazione. Il closing è fissato per ilTale ultima proroga - si legge nella nota della società - "è stata concessa dai Venditori al fine di consentire l’adempimento degliora resisi necessari in considerazione dell’ingresso nel novero degli aderenti all’Operazione di un".