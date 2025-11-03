Health Italia, fissato al 5 dicembre closing trasferimento del 47,76% del capitale sociale

(Teleborsa) - Health Italia
ha fornito alcuni aggiornamenti
riguardo il perfezionamento dell’operazione di cui al contratto stipulato in data 21 maggio 2025 tra Sorgiva Holding, PFH, Mutua MBA Società di Mutuo Soccorso (i “Venditori”), da una parte, e Lonvita e Lonvita II, in qualità di soggetti designati ai fini dell’operazione, dall’altra parte, relativo al trasferimento del 47,76% del capitale sociale di Health Italia (l’”Operazione”).
Health Italia ha reso noto che i Venditori hanno comunicato alla Società di aver concordato un’ultima proroga del termine del closing
relativo al perfezionamento dell’Operazione. Il closing è fissato per il 5 dicembre 2025
.
Tale ultima proroga - si legge nella nota della società - "è stata concessa dai Venditori al fine di consentire l’adempimento degli obblighi di notifica antitrust
ora resisi necessari in considerazione dell’ingresso nel novero degli aderenti all’Operazione di un primario investitore istituzionale
".