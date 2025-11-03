Il rapporto tra testing e inquinanti emergenti al centro della partecipazione di Whitelab a Ecomondo 2025

(Teleborsa) - Approfondire il tema degli inquinanti emergenti
e delle nuove sfide ad essi legate, con particolare riferimento a rifiuti ed emissioni, attraverso incontri di natura tecnica basati su informazioni teoriche, esperienze pratiche nell’ambito del testing e aggiornamenti per operatori del settore. È questo uno degli obiettivi principali della partecipazione del Gruppo Whitelab
, leader nei servizi di testing, a Ecomondo 2025, l’evento internazionale di riferimento per la green & circular economy, in programma presso la Fiera di Rimini
dal 4 al 7 novembre 2025.
Whitelab ha infatti organizzato giovedì 6 novembre
(sala Orchidea – Padiglione D6) due incontri alle ore 10 e alle ore 15 tenuti da sei esperti del gruppo.
Il primo sarà dedicato al tema rifiuti
e vedrà la partecipazione di: Matteo Letardi
, LaboratoryAnalyst che parlerà di "aggiornamento CLP 2025: nuova classificazione per i materiali contenenti Piombo e ricadute in ambito rifiuti"; di "nuove disposizioni ADR per il trasporto di piombo e leghe" si occuperà Vittoria Bernardini
, consulente ADR, mentre Emellina Cucchiari
, Senior Microbiology Technician, concluderà sul tema "Test di ecotossicità per la valutazione del pericolo Ecotossico HP14 in ambiente acquatico: organismi test, metodi e criteri di classificazione".
Nell’incontro del pomeriggio, dedicato alle emissioni
, interverranno: Tommaso Loverci
, Responsabile Settore Emissioni, sul tema "Emissioni in atmosfera: nuovi approcci e criticità emergenti"; Luca Civa
, HQSE, che parlerà di "Qualità dell’aria indoor e tutela dei lavoratori" e infine Massimo Esposito
, esperto di radioprotezione che illustrerà l’argomento "Radon negli ambienti di lavoro: obblighi derivanti dal D.Lgs. 101/2020 e dal Piano nazionale d'azione per il radon". Due appuntamenti utili a professionisti e aziende che operano nel campo della gestione ambientale, della sicurezza e della conformità normativa.
Inoltre, durante la manifestazione, Whitelab presenterà l’intera gamma dei propri servizi ambientali
, che spaziano dalle analisi di laboratorio alle soluzioni integrate per la gestione sostenibile delle risorse, con l’obiettivo di supportare imprese e pubbliche amministrazioni nel percorso verso una gestione più consapevole e responsabile dell’ambiente. Tra le novità presentate da Whitelab a Ecomondo c’è l’ingresso nell’organico aziendale di tecnici abilitati al campionamento di rifiuti solidi minerali secondo le normative tedesche LAGA PN 98 e DIN 19698-1.
Whitelab conferma così il proprio impegno nel promuovere una cultura della sostenibilità
fondata su competenza scientifica, innovazione e qualità del servizio, a supporto della transizione ecologica e della tutela ambientale.