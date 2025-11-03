Intesa Sanpaolo, Barclays: conferma view positiva, piano aziendale "catalizzatore chiave positivo"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -hala raccomandazione Overweight sul titoloe il target price di 6,60 euro, che incorpora un potenziale upside del 15,7% rispetto al prezzo di chiusura di giovedì 30 ottobre, pari a 5,70 euro."Non abbiamo rivisto le nostre stime dopo il terzo trimestre, poiché i. Consideriamo il", commenta la banca d'affari.Dopo i risultati del terzo trimestre, gli analisti hannosu Intesa Sanpaolo (ISP), ritenendo che l'investimento in ISP rimanga convincente e che i(distribuzione, commissioni da gestione e protezione patrimoniale, efficienza) contribuiranno a preservare un ROTE superiore al 20%.Sul fronte della distribuzione, Barclays ricorda che il rendimento da distribuzione di ISP è di circa il 9% (dividendi 2025 e SBB 2024) e prevede che la(con un pagamento di dividendi del 70%-75% e un'integrazione SBB fino al 90%-95%, quest'ultima non ancora inclusa nel modello degli analisti). Nonostante l'elevato payout e una possibile crescita degli RWA (+5% in media all'anno nei prossimi 3 anni) - aggiunge la banca d'investimento - il CET1 ratio sarà incrementato dall'utilizzo delle DTA nei prossimi 4 anni; inoltre, l'attenzione a un basso tasso di default dovrebbe aumentare la qualità del portafoglio prestiti e ridurre gli RWA.Il broker rileva che nel terzo trimestre le, dopo il calo del secondo trimestre. ISP "ha affermato che questa tendenza continuerà e sarà un pilastro fondamentale del prossimo piano aziendale, poiché ISP identificherà un pool di AUC (> 100 miliardi di euro come nelle precedenti guidance) da trasformare in AUM".Secondo Barclays, inoltre,sono già elevate, ma possono migliorare ulteriormente. Gli analisti osservano che "Isytech sarà il pilastro del nuovo piano aziendale per la. L'investimento sostanziale effettuato dall'ISP sul Cloud e nell'ITC in generale dovrebbe consentire di dismettere i vecchi sistemi mainframe, con conseguente risparmio sui costi."Le "azioni gestionali" da contabilizzare nel conto economico del quarto trimestre (l'entità non è ancora stata resa nota, ma "potrebbero essere significative") mirano a supportare la sostenibilità degli utili nel prossimo piano aziendale, a nostro avviso attraverso un'ulterioreottimizzazione dei costi e/o del bilancio", aggiungono.La banca d'affari infine ricorda che sono state. Rammenta che ISP, per il 2025, prevede:ben, nonostante l'addebito nel quarto trimestre dei costi delle azioni manageriali a supporto del nuovo piano aziendale; pagamento di(con una distribuzione aggiuntiva sugli utili del 2025 da definire a fine anno);(NII) ben al di sopra del livello del 2023 di 14,646 miliardi (grazie alla copertura dei depositi core, alla decisione di non sostituire la raccolta wholesale che scadrà nei prossimi trimestri e alla crescita dei volumi, in particolare dei prestiti a medio-lungo termine);in crescita a una cifra media su base annua (crescita a due cifre per le commissioni di gestione patrimoniale, crescita a una cifra bassa per le altre commissioni);aumenteranno notevolmente su base annua; 4) i ricavi cresceranno su base annua;diminuiranno su base annua;rimarrà basso;diminuiranno su base annua.ISP ha inoltre affermato di prevedere un, ancora una volta sostenuto dalla copertura dei depositi core nel 2026 e da una crescita dei prestiti del 2-3% su base annua.