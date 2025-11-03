Nasce PITAGORA: il supercomputer italiano per la fusione nucleare

(Teleborsa) - È stato inaugurato oggi presso ilil, interamente dedicato alla, finanziato dalAll’inaugurazione, aperta dalla cerimonia di taglio del nastro, hanno partecipato ilha bandito nel settembre 2022 e che l’Italia si è aggiudicata con ENEA e CINECA. Obiettivo della gara era la fornitura di un’infrastruttura di supercalcolo destinata alla comunità scientifica del consorzio EUROfusion che si occupa della fusione nucleare per la produzione industriale di energia elettrica.Il nuovo sistema di supercalcolo PITAGORAed è cruciale per accelerare la ricerca, essendo specificamente utilizzato per la simulazione numerica della fisica del plasma e per l’analisi strutturale di materiali avanzati. Il calcolo ad alte prestazioni fornito da PITAGORA èe per rendere possibile la progettazione della futura centrale elettrica a fusione DEMO.L'elevata efficienza energetica è stata un elemento chiave nella progettazione del sistema: PITAGORA, infatti,e garantisce un’efficienza operativa PUE (Power Usage Effectiveness) attorno a 1.1."Investire nella ricerca significa puntare sul futuro del nostro Paese e delle nuove generazioni. E quel futuro oggi è più vicino: PITAGORA non è soltanto un supercomputer, ma un acceleratore di progresso", sottolinea il"La sua potenza di calcolo ci permette di avvicinare ciò che per decenni è sembrato un traguardo lontano: un’energia pulita e sicura, davvero accessibile a tutti. La, mettendo a frutto soluzioni che tengano insieme innovazione, sostenibilità e sicurezza. Qui a Bologna si rafforza un ecosistema che il Ministero dell’Università e della Ricerca sostiene e finanzia, rendendo l’Italia un riferimento europeo per il supercalcolo, il quantum e le tecnologie più innovative."."L’Italia conferma la propria leadership nella ricerca europea sull’energia da fusione", commenta il. "È un risultato che unisce eccellenza scientifica, capacità industriale e visione strategica: elementi fondamentali per affrontare le grandi sfide della transizione energetica., dimostra come il nostro Paese sappia essere protagonista nella costruzione di una nuova generazione di tecnologie per l’energia"."Con PITAGORA prosegue l’impegno del CINECA nelun percorso avviato nel 2016 con il supercomputer MARCONI-FUSION", dichiara"Grazie a EuroFusion e al Ministro Gilberto Pichetto Frattin per la fiducia, e grazie al Ministro Anna Maria Bernini per la visione e il continuo sostegno che. Continueremo a lavorare come infrastruttura per rendere possibile la progettazione della futura centrale elettrica a fusione DEMO"."Con il supercomputer PITAGORA, il nostro Paeseuna delle sfide scientifiche e tecnologiche più ambiziose del nostro tempo per un’energia del futuro illimitata, pulita e sicura", sottolinea". La collaborazione tra ENEA, CINECA ed EUROfusion testimonia la capacità dell’Italia di integrare competenze, professionalità e infrastrutture al servizio del sistema Paese e della transizione energetica verso un modello di sviluppo sostenibile e competitivo"."Per mantenere la posizione di leadership dell'Europa nella ricerca e nello sviluppo della fusione sono necessari investimenti mirati come PITAGORA", commenta. "In strutture dedicate come questa possiamo generare il tipo di conoscenze, know-how e competenze che ci avvicineranno alla realizzazione di una centrale a fusione. A questo proposito,, e ne siamo molto orgogliosi".