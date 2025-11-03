Nusco, nei 9 mesi ricavi preconsuntivi a 37,1 milioni

Nusco

(Teleborsa) - "I primi 9 mesi dell’anno registrano una lieve flessione dovuta al calo della domanda del mercato italiano, mentre crescono notevolmente i ricavi della controllata Pinum basata a Bucarest, dove a gennaio entrerà in funzione il nuovo stabilimento con il raddoppio della produzione".Lo fa sapere, società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro a marchio "NUSCO", il cui CdA ha approvato i risultati preliminari al 30 settembre 2025.consolidati preconsuntivi al 30 settembre 2025 sono stati pari a circa 37,1 milioni di Euro (rispetto ai 37,8 milioni di Euro al 30 settembre 2024, con una flessione dell’1,8%), di cui circa 18,4 milioni di Euro (14,9 milioni di Euro al 30 settembre 2024, in crescita del + 23,5%) generati dalla controllata rumena Pinum.Inoltre, al 30 settembre 2025, ildel Gruppo da evadere risulta essere pari a 17,9 milioni di Euro (18,5 milioni di Euro al 30 settembre 2024, -3,2%), di cui 10,5 milioni di Euro (9,2 milioni di Euro al 30 settembre 2024, + 14,1%) relativi a Pinum.Gli ottimi risultati della controllata Pinum testimoniano la validità della scelta di diversificazione territoriale della Società, che garantisce al Gruppo resilienza anche nei momenti di incertezza del mercato italiano, come quello attuale, si legge in una nota. La Romania, al contrario, sta registrando un mercato delle costruzioni vitale e Pinum ha saputo radicarsi sul territorio e farsi apprezzare: per rispondere alla crescente domanda è in costruzione un nuovo stabilimento all'avanguardia a Moara Vlasiei, nella zona nord di Bucarest, i cui lavori saranno ultimati entro gennaio 2026, e che consentirà il potenziamento delle linee produttive raddoppiando la capacità annuale di produzione di porte e finestre.Nusco, invece, punta a una crescita sostenibile e profittevole attraverso la valorizzazione dell’offerta premium, l’espansione dei punti vendita in Italia e l’aumento dell’export.di Nusco, dichiara: “La volatilità e le fluttuazioni dei mercati rappresentano oggi la norma e la nostra capacità di resistere alle avversità e cogliere le opportunità non è frutto del caso, ma il. I recenti dati di mercato, che registrano un calo generalizzato della domanda in Italia, confermano la bontà della scelta che abbiamo compiuto anni fa: la diversificazione territoriale ha agito come un ammortizzatore naturale, permettendoci di mantenere salde le nostre posizioni di mercato complessive e di proseguire il nostro cammino di sviluppo senza subire le oscillazioni di un singolo Paese. Infatti, mentre il mercato domestico italiano mostra segni di contrazione, abbiamo potuto contare sulla vigorosa crescita registrata in altre aree geografiche, in particolare in Romania; questo dinamico mercato si è rivelato non solo un volano per il fatturato, ma una chiara dimostrazione cheoltre i confini nazionali".