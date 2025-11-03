Speedline, pubblicato bando per cessione. Urso: “Passaggio decisivo per il rilancio"

(Teleborsa) - Pubblicato il bando di gara
per la cessione del complesso aziendale di Speedline
in amministrazione straordinaria, storica eccellenza dell’automotive italiano e marchio di riferimento internazionale nella produzione di cerchi in lega di alta gamma.
"Questo bando, frutto di un lavoro intenso durato mesi, segna un passaggio decisivo per il rilancio di questa grande eccellenza dell’automotive italiano – ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso
–.
Seguiremo con la massima attenzione ogni fase della procedura per assicurare che i potenziali acquirenti presentino piani industriali ambiziosi, solidi e sostenibili, capaci di generare crescita, innovazione e nuova occupazione".
A seguito della transazione con il Gruppo Ronal
, Speedline è oggi priva di debiti e in possesso di tutti i propri asset e si presenta agli investitori con solide prospettive di rilancio. Le offerte
saranno valutate privilegiando la qualità del piano industriale
e le garanzie occupazionali
rispetto alla sola componente economica.
Il Governo potrà valutare tutte le forme di sostegno
più idonee al piano industriale maggiormente convincente per il rilancio dell’azienda.