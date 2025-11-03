Speedline, pubblicato bando per cessione. Urso: “Passaggio decisivo per il rilancio"

(Teleborsa) - Pubblicato ilper la cessione del complesso aziendale diin amministrazione straordinaria, storica eccellenza dell’automotive italiano e marchio di riferimento internazionale nella produzione di cerchi in lega di alta gamma."Questo bando, frutto di un lavoro intenso durato mesi, segna un passaggio decisivo per il rilancio di questa grande eccellenza dell’automotive italiano – ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy,–.Seguiremo con la massima attenzione ogni fase della procedura per assicurare che i potenziali acquirenti presentino piani industriali ambiziosi, solidi e sostenibili, capaci di generare crescita, innovazione e nuova occupazione".A seguito della transazione con il, Speedline è oggi priva di debiti e in possesso di tutti i propri asset e si presenta agli investitori con solide prospettive di rilancio. Lesaranno valutate privilegiando la qualità dele lerispetto alla sola componente economica.Il Governo potrà valutare tutte lepiù idonee al piano industriale maggiormente convincente per il rilancio dell’azienda.