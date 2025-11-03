Stellantis in verde a fine giornata, ma sotto i top intraday

(Teleborsa) - Il titolo Stellantis
si avvia a chiudere la prima della settimana in territorio positivo, seppur con un rialzo più contenuto rispetto alla prima parte della giornata, mostrando una salita dello 0,57%.
A fare da assist alle azioni e, all'intero comparto auto europeo, hanno contribuito i segnali di allentamento delle tensioni commerciali tra USA, Europa e Cina sul caso Nexperia, dopo che Pechino ha dato il suo via libera alle esportazioni dei microchip più richiesti dai costruttori europei.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend della casa automobilistica italo-francese-statunitense
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Stellantis
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Stellantis
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 9 Euro. Primo supporto a 8,707. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 8,586.