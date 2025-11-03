Milano 16:48
SYS-DAT, buyback per quasi 88 mila euro

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - SYS-DAT, società quotata su Euronext Milan, segmento STAR, operatore italiano nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e del mercato di servizi, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 9 ottobre 2025, ha reso noto di aver acquistato tra il 27 e il 31 ottobre 2025 inclusi, complessivamente 14.778 azioni ordinarie proprie ad un prezzo medio pari a circa 5,95 euro e per un controvalore pari a 87.889,96 euro.

A seguito degli acquisti sopra indicati, al 3 novembre la Società detiene 50.604 azioni proprie, corrispondenti allo 0,1618% del capitale sociale.

Nel frattempo, a Piazza Affari, allunga il passo rispetto alla seduta precedente SYS-DAT, portandosi a 6 euro.

