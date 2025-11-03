SYS-DAT, buyback per quasi 88 mila euro

SYS-DAT

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan, segmento STAR, operatore italiano nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e del mercato di servizi, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 9 ottobre 2025, ha reso noto di avertra il 27 e il 31 ottobre 2025 inclusi, complessivamentead un prezzo medio pari a circa 5,95 euro e per unpari aA seguito degli acquisti sopra indicati, al 3 novembre la Società detiene 50.604 azioni proprie, corrispondenti allo 0,1618% del capitale sociale.Nel frattempo, a Piazza Affari, allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 6 euro.