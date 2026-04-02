SYS-DAT sale al 100% di Humatics per accelerare sull'intelligenza artificiale

(Teleborsa) - SYS-DAT , società quotata su Euronext STAR Milan che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali settori di mercato, ha completato l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Humatics, di cui già deteneva il 70%. Con l'acquisizione del restante 30% SYS-DAT completa e consolida il percorso strategico che ha avviato nel 2021 integrando Humatics, centro di eccellenza sull'IA nato nel 2016 come spin-off dell'Università di Verona. Il 30% del capitale sociale di Humatics è stato acquisito sulla base di un piano di earn-out triennale 2026-2028, in linea con le precedenti acquisizioni.



"Il nostro percorso con Humatics è iniziato con l'obiettivo di contaminare il nostro Gruppo con competenze IA di altissimo livello e di educare il mercato - ha commentato l'AD Matteo Neuroni - Oggi, dopo aver lanciato con successo la suite arIA, stiamo portando quella visione a un livello superiore, trasformando le nostre applicazioni in una 'ai-solution'. La combinazione tra le nostre competenze verticali di mercato e la stretta sinergia con i clienti ci permette di definire e implementare soluzioni all'avanguardia, creando un reale vantaggio competitivo".



"La vera differenza, oggi più che mai, si gioca sulla capacità di unire la profonda conoscenza del business specifico per ogni settore con la padronanza della tecnologia - ha aggiunto - Aiutiamo le aziende a integrare l'IA in modo profittevole e sostenibile, garantendo che sia sempre l'intelligenza umana a guidare quella artificiale".

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