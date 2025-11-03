WIIT, buyback di 38.000 azioni

(Teleborsa) - WIIT
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
dal 27 al 31 ottobre 2025, complessivamente 38.000 azioni proprie
, al prezzo medio unitario di 19,7860 euro per azione, per un controvalore
pari a 752.136,94 euro
.
Dall’inizio del programma il Player italiano attivo nei servizi cloud per le applicazioni critiche aziendali, ha acquistato 71.180 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 2.048.867,16 euro, e in seguito agli acquisti finora effettuati, detiene un totale di 2.137.273 azioni proprie, pari a circa il 7,63% del capitale sociale.
Intanto, in Borsa, si muove al rialzo WIIT
, che si attesta a 20,15 euro, con un aumento del 2,18%.