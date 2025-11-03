WIIT, buyback di 38.000 azioni

WIIT

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di averdal 27 al 31 ottobre 2025, complessivamente, al prezzo medio unitario di 19,7860 euro per azione, per unpari aDall’inizio del programma il Player italiano attivo nei servizi cloud per le applicazioni critiche aziendali, ha acquistato 71.180 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 2.048.867,16 euro, e in seguito agli acquisti finora effettuati, detiene un totale di 2.137.273 azioni proprie, pari a circa il 7,63% del capitale sociale.Intanto, in Borsa, si muove al rialzo, che si attesta a 20,15 euro, con un aumento del 2,18%.