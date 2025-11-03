Milano 12:47
WIIT, buyback di 38.000 azioni

(Teleborsa) - WIIT, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato dal 27 al 31 ottobre 2025, complessivamente 38.000 azioni proprie, al prezzo medio unitario di 19,7860 euro per azione, per un controvalore pari a 752.136,94 euro.

Dall’inizio del programma il Player italiano attivo nei servizi cloud per le applicazioni critiche aziendali, ha acquistato 71.180 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 2.048.867,16 euro, e in seguito agli acquisti finora effettuati, detiene un totale di 2.137.273 azioni proprie, pari a circa il 7,63% del capitale sociale.

Intanto, in Borsa, si muove al rialzo WIIT, che si attesta a 20,15 euro, con un aumento del 2,18%.

