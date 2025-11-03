Xenia, ricavi del terzo trimestre in aumento del 24%: in linea con target 2025

Xenia Hotellerie Solution

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce servizi di ospitalità attraverso tre linee di business nel settore turistico-alberghiero, ha chiuso ilcon un incremento deidi oltre il 24% rispetto allo stesso trimestre del 2024, consolidando 18,82 milioni di euro rispetto ai 15,10 milioni di euro del Q3 2024 e portando l'intero periodo () 2025 a 52,17 milioni di euro di ricavi (+22,61% vs lo stesso periodo YTD 2024)."Gli indicatori del terzo trimestre 2025relativo a tutte le linee di business - ha commentato l'- Al positivo contributo delle operazioni di M&A si unisce quello delle nuove iniziative avviate nelle linee di business Accommodation e Distribuzione. Inoltre, l'offerta vincolante di luglio 2025 per il Gruppo Italica Turismo si è perfezionata a ottobre, come noto, supportando in modo importante il timing del Piano"."Abbiamo fatto molto ma non perdiamo di vista quanto resta da fare - ha aggiunto - Siamo concentrati sul percorso ancora da compiere che richiederà molto impegno per conseguire tutti gli ulteriori obiettivi prefissati, recuperando la marginalità ecorrente".Xenia ha sottolineato che il perfezionamento dell'acquisizione del Gruppo Italica Turismo, post Q3 2025, la nuova partnership con Lufthansa Systems e il lancio del tour operator Incoming Explore pongono Xeniae accelerano la realizzazione del piano 2025-2028.