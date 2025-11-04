Amazon Web Services sigla partnership con OpenAI

Amazon

(Teleborsa) - Accordo strategico da 38 miliardi di dollari perper lo sfruttamento dell'infrastruttura cloud di. L'accordo ha messo le ali alle azioni di Amazon, che ieri hanno chiuso gli scambi in rialzo del 4% a 254 dollari per azione. Il gigante dell'eCommerce ha messo a segno un guadagno del 14% negli ultimi due giorni, mentre la performance degli ultimi tre mesi fa segnare un +20%.OpenAI ha firmato con AWS un accordo perdi dollari. In base ai termini dell'accordo, la startup che fa capo a Sam Altman inizierà immediatamente ad usare i, sfruttando le centinaia di migliaia di chip Nvidia già presenti, per poi espandere la capacità in USA fino a decine di milioni di CPU nell'arco dei prossimi sette anni, con la costruzione di unaOpenAI inizierà immediatamente a utilizzare il calcolo di AWS nell'ambito di questa partnership, cone la possibilità di espandersi ulteriormente nel 2027 e oltre.La leadership di AWS nell'infrastruttura cloud, unita ai progressi pionieristici di OpenAI nell'intelligenza artificiale generativa - sottolinea una nota della startup - aiuterà milioni di utenti a continuare a trarre valore da ChatGPT.OpenAI si è recentemente lanciata in unadi capacità di calcolo, per un valore di circa 1,4 trilioni di dollari, con"Per scalare l'intelligenza artificiale di frontiera è necessaria una potenza di calcolo massiccia e affidabile", ha spiegato Sam Altman, co-fondatore e CEO di OpenAI, aggiungendo "la nostra partnership con AWS rafforza l'ampio ecosistema di elaborazione che alimenterà questa nuova era e renderà l'intelligenza artificiale avanzata accessibile a tutti".Sino ad ora, la startup da 500 miliardi di dollari, che è, consentendo alla società di rivolgersi anche ad altri. Con Microsoft, OpenAI ha investito circa 13 miliardi di dollari dal 2019. La società di Altman comunque intende proseguire la sua collaborazione con Microsoft e appena una settimana fa ha annunciato investimenti in servizi Azure, la piattaforma cloud di Microsoft, per un importo incrementale di 250 miliardi di dollari.