Amazon Web Services sigla partnership con OpenAI

(Teleborsa) - Accordo strategico da 38 miliardi di dollari per OpenAI e Amazon Web Services (AWS)
per lo sfruttamento dell'infrastruttura cloud di Amazon
. L'accordo ha messo le ali alle azioni di Amazon, che ieri hanno chiuso gli scambi in rialzo del 4% a 254 dollari per azione. Il gigante dell'eCommerce ha messo a segno un guadagno del 14% negli ultimi due giorni, mentre la performance degli ultimi tre mesi fa segnare un +20%.
OpenAI ha firmato con AWS un accordo per l'acquisto di capacità di calcolo per un valore di 38 miliardi
di dollari. In base ai termini dell'accordo, la startup che fa capo a Sam Altman inizierà immediatamente ad usare i data center AWS esistenti
, sfruttando le centinaia di migliaia di chip Nvidia già presenti, per poi espandere la capacità in USA fino a decine di milioni di CPU nell'arco dei prossimi sette anni, con la costruzione di una unità dedicata per OpeAI.
OpenAI inizierà immediatamente a utilizzare il calcolo di AWS nell'ambito di questa partnership, con l'obiettivo di implementare tutta la capacità entro la fine del 2026
e la possibilità di espandersi ulteriormente nel 2027 e oltre.
La leadership di AWS nell'infrastruttura cloud, unita ai progressi pionieristici di OpenAI nell'intelligenza artificiale generativa - sottolinea una nota della startup - aiuterà milioni di utenti a continuare a trarre valore da ChatGPT.
OpenAI si è recentemente lanciata in una serie di accordi di sviluppo
di capacità di calcolo, per un valore di circa 1,4 trilioni di dollari, con Nvidia, Broadcom, Oracle e Google
.
"Per scalare l'intelligenza artificiale di frontiera è necessaria una potenza di calcolo massiccia e affidabile", ha spiegato Sam Altman, co-fondatore e CEO di OpenAI, aggiungendo "la nostra partnership con AWS rafforza l'ampio ecosistema di elaborazione che alimenterà questa nuova era e renderà l'intelligenza artificiale avanzata accessibile a tutti".
Sino ad ora, la startup da 500 miliardi di dollari aveva in piedi un accordo di esclusiva con Microsoft
, che è scaduto la scorsa settimana
, consentendo alla società di rivolgersi anche ad altri. Con Microsoft, OpenAI ha investito circa 13 miliardi di dollari dal 2019. La società di Altman comunque intende proseguire la sua collaborazione con Microsoft e appena una settimana fa ha annunciato investimenti in servizi Azure, la piattaforma cloud di Microsoft, per un importo incrementale di 250 miliardi di dollari.(Foto: Levart_Photographer on Unsplash)