Avvio in rosso per Milano e le altre Borse europee

(Teleborsa) - Seduta difficile per Piazza Affari
, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti.
A Milano partenza in salita per praticamente tutti i titoli del FTSE Mib. Uniche eccezioni Moncler
, Campari
e Lottomatica
, quest'ultima che ha pubblicato i conti relativi ai primi nove mesi del 2025 con ricavi e utili in crescita. Spiccano invece le performance negative di Stm
, Prysmian
e Stellantis
. Il gruppo automobilistico paga la debolezza del mercato auto italiano
che a ottobre ha immatricolato 125.826 auto, in calo dello 0,57% sullo stesso mese del 2024. Le immatricolazioni di Stellantis sono aumentate del 4,45% ma il gruppo ha comunque visto ridursi la sua quota di mercato a 26,57% dal 26,9% di settembre.
Nel frattempo, secondo diverse testate giornalistiche, la Bce
avrebbe autorizzato Francesco Gaetano Caltagirone
a salire fino a ridosso del 20% nel capitale di Monte dei Paschi di Siena
. Caltagirone deteneva il 10,3% del Monte al momento della chiusura dell'Opa lanciata su Mediobanca. Secondo le ultime rilevazioni della Consob, intanto, il fondo Blackrock
detiene una quota aggregata del 5% del capitale dell'istituto di credito senese, di cui il 4,4% con diritti di voto.
Sul fronte macroeconomico, aumenta la disoccupazione
in Spagna
nel mese di ottobre
. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato una crescita mensile dei disoccupati di 22.101 unità (-0,1%), rispetto al calo di 4.800 unità del mese di settembre. Le stime degli analisti erano per un aumento più contenuto, ovvero di 5.200 unità.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,153. Sostanzialmente stabile l'oro
, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 4.000,1 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 60,44 dollari per barile.
Avanza di poco lo spread
, che si porta a +82 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,40%. Tra gli indici di Eurolandia Francoforte
scende dell'1,46%, fiacca Londra
, che mostra un piccolo decremento dello 0,70%, e calo deciso per Parigi
, che segna un -1,26%.
Sessione negativa per Piazza Affari, con il FTSE MIB
che sta lasciando sul parterre l'1,06%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
perde l'1,06%, continuando la seduta a 45.359 punti.
In rosso il FTSE Italia Mid Cap
(-1,19%); sulla stessa linea, in discesa il FTSE Italia Star
(-1,11%). Unica Blue Chip
di Milano a ottenere un buon risultato Campari
, che segna un aumento del 2,24%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su STMicroelectronics
, che ottiene -3,17%.
Sotto pressione Interpump
, con un forte ribasso dell'1,90%.
Soffre Prysmian
, che evidenzia una perdita dell'1,89%.
Preda dei venditori Leonardo
, con un decremento dell'1,88%. Profondo rosso per tutti i titoli del FTSE MidCap
.
I più forti ribassi si verificano su Avio
, che continua la seduta con -3,08%.
Si concentrano le vendite su BFF Bank
, che soffre un calo del 2,57%.
Vendite su SOL
, che registra un ribasso del 2,30%.
Seduta negativa per Technoprobe
, che mostra una perdita dell'1,93%.