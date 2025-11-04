CSG entra nel settore UAS con l'acquisizione della serba MUST Solutions

(Teleborsa) - Il gruppo ceco Czechoslovak Group () - presente anche in Italia attraverso le controllate Fiocchi Munizioni e Armi Perazzi - ha realizzato la sua prima acquisizione nell'ambito della sua espansione nel settore dei sistemi aerei senza pilota (UAS). Attraverso la sua neocostituita società controllata AviaNera Technologies, CSG hadal suo fondatore e principale azionista Vladimir Jazarevic. Non sono stati rivelati i dettagli finanziari dell'operazione.MUST Solutions (Mechatronics Unmanned Systems and Technology Solutions), con sede a Belgrado, è specializzata nello sviluppo e nella. Il suo prodotto di punta è un motore turbofan da 4.000 N, l'unico del suo genere sviluppato in Europa, che offre consumi di carburante significativamente ridotti e un'autonomia estesa. Inoltre, l'azienda produce un motore turbojet da 300 N progettato per sistemi aerei senza pilota più leggeri."L'acquisizione di MUST Solutions rappresenta il primo passo concreto nell'attuazione della nostra strategia UAS, che abbiamo annunciato con la creazione di AviaNera Technologies - ha dichiarato- Il nostro obiettivo è acquisire tecnologie d'avanguardia e know-how nel campo dei sistemi di propulsione, che rappresentano un componente chiave—e spesso un collo di bottiglia—nello sviluppo e nella produzione di moderne piattaforme senza pilota. È il primo passo verso un'integrazione verticale che ci consentirà di sviluppare e produrre sistemi completi".L'acquisizione di MUST Solutions costituisce un passo importante nelladi CSG. La sua crescita proseguirà tramite ulteriori acquisizioni, partnership con i principali attori del settore e sinergie con altre aziende di CSG attive nell'aerospazio, nelle tecnologie UAS e nella produzione di munizioni di grosso calibro.