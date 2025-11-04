CSG entra nel settore UAS con l'acquisizione della serba MUST Solutions

(Teleborsa) - Il gruppo ceco Czechoslovak Group (CSG
) - presente anche in Italia attraverso le controllate Fiocchi Munizioni e Armi Perazzi - ha realizzato la sua prima acquisizione nell'ambito della sua espansione nel settore dei sistemi aerei senza pilota (UAS). Attraverso la sua neocostituita società controllata AviaNera Technologies, CSG ha acquisito una partecipazione del 51% nella società serba MUST Solutions
dal suo fondatore e principale azionista Vladimir Jazarevic. Non sono stati rivelati i dettagli finanziari dell'operazione.
MUST Solutions (Mechatronics Unmanned Systems and Technology Solutions), con sede a Belgrado, è specializzata nello sviluppo e nella produzione di sistemi di propulsione per velivoli avanzati senza pilota
. Il suo prodotto di punta è un motore turbofan da 4.000 N, l'unico del suo genere sviluppato in Europa, che offre consumi di carburante significativamente ridotti e un'autonomia estesa. Inoltre, l'azienda produce un motore turbojet da 300 N progettato per sistemi aerei senza pilota più leggeri.
"L'acquisizione di MUST Solutions rappresenta il primo passo concreto nell'attuazione della nostra strategia UAS, che abbiamo annunciato con la creazione di AviaNera Technologies - ha dichiarato Michal Strnad, proprietario di CSG
- Il nostro obiettivo è acquisire tecnologie d'avanguardia e know-how nel campo dei sistemi di propulsione, che rappresentano un componente chiave—e spesso un collo di bottiglia—nello sviluppo e nella produzione di moderne piattaforme senza pilota. È il primo passo verso un'integrazione verticale che ci consentirà di sviluppare e produrre sistemi completi".
L'acquisizione di MUST Solutions costituisce un passo importante nella costruzione del settore UAS come pilastro principale dell'attività
di CSG. La sua crescita proseguirà tramite ulteriori acquisizioni, partnership con i principali attori del settore e sinergie con altre aziende di CSG attive nell'aerospazio, nelle tecnologie UAS e nella produzione di munizioni di grosso calibro.