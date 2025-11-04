De Nora migliora ancora guidance su EBITDA margin dopo 9 mesi in crescita

Industrie De Nora

(Teleborsa) -, società quotata su su Euronext Milan e specializzata nell'elettrochimica e nella filiera dell'idrogeno verde, ha comunicato che ialsono pari a 631,3 milioni di euro, in aumento del 5% rispetto ai primi nove mesi 2024. Il dato ha risentito negativamente, per circa 12,1 milioni di euro, dell'andamento di alcune valute, in particolare del tasso di cambio Euro-Dollaro; al netto di tali effetti, la variazione rispetto ai primi nove mesi 2024 sarebbe risultata in aumento del 7%.L'è risultato pari a 124,4 milioni di euro, in crescita del 15,9% su base annua, con un'incidenza sui ricavi pari al 19,7%, in aumento di circa 1,9 punti percentuali rispetto ai primi nove mesi 2024 (17,8%). L'evoluzione favorevole della marginalità operativa rispecchia principalmente la crescita del business Water Technologies, che ha riportato un EBITDA Adjusted in aumento del 50,2% su base annua, con un'incidenza sui ricavi pari al 21,8% (15,8% nei primi nove mesi del 2024).L'è pari a 64,5 milioni di euro, in crescita del 22,1% rispetto a 52,8 milioni nei primi nove mesi 2024. Includendo gli oneri e proventi non ricorrenti, l'Utile Netto risulta pari a 60,4 milioni di euro, rispetto a 52,5 milioni al 30 settembre 2024.Laal 30 settembre 2025 mostra disponibilità nette per 38,8 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 12 milioni di euro riportati al 30 giugno 2025. Tale progresso è riconducibile all'espansione del cash flow operativo nel terzo trimestre, pari a circa 48 milioni di euro.Ilal 30 settembre 2025 è pari a 500,6 milioni di euro, rispetto a 558 milioni registrati al 31 dicembre 2024. La riduzione riflette l'andamento del business Energy Transition, in seguito all'esecuzione delle commesse in portafoglio. Si evidenzia, d'altra parte, che nel corso dei primi nove mesi dell'esercizio i business Water Technologies ed Electrode Technologies hanno registrato un incremento a doppia cifra dei nuovi ordini, pari rispettivamente al 16% e al 22% rispetto ai primi nove mesi 2024. In particolare, gli ordini del segmento Electrode Technologies sono cresciuti del 61% nel solo terzo trimestre dell'esercizio. Tale performance ha determinato un incremento del backlog complessivo dei due business pari al 6% rispetto al 30 settembre 2024 (+3% rispetto al 31 dicembre 2024).De Nora conferma lasui ricavi 2025, già comunicata nel mese di marzo e successivamente confermata in occasione dei risultati semestrali. In particolare, i ricavi sono attesi in crescita a un tasso low single-digit rispetto al 2024. Con riferimento ai ricavi dei singoli segmenti si attende una crescita mid singledigit del business Water Technologies e un incremento high single-digit del business Energy Transition, a fronte di un andamento leggermente decrescente del business Electrode Technologies. Il favorevole andamento della marginalità operativa nei primi trimestri dell'esercizio, sostenuto da uno sviluppo superiore alle attese del mercato della linea Pools, atteso perdurare anche nel quarto trimestre, consente un ulteriore miglioramento della guidance per l'intero esercizio relativa all'EBITDA Adjusted margin, ora previsto intorno al 19%, rispetto alla precedente indicazione compresa nel range 17%-18%.