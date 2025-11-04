Milano 15:51
Difesa, il gruppo ceco CSG investe nella statunitense Firehawk Aerospace

Difesa, Economia
(Teleborsa) - Il gruppo ceco Czechoslovak Group (CSG) - presente anche in Italia attraverso le controllate Fiocchi Munizioni e Armi Perazzi - ha annunciato il proprio ingresso come investitore strategico in Firehawk Aerospace, azienda statunitense all'avanguardia nei sistemi propulsivi e nell'energetica avanzata.

L'operazione è stata realizzata attraverso il fondo Presto Tech Horizons (PTH), creato da CSG in partnership con Presto Ventures per sostenere tecnologie innovative in ambito difesa e resilienza. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'operazione.

Il round di investimento Series C da 60 milioni di dollari di Firehawk si è chiuso recentemente con successo in oversubscription, ed è stato guidato da 1789 Capital, società nella quale tra i partner figura Donald Trump Jr.

Con questo investimento, CSG si afferma come il principale partner industriale europeo nella crescita della società, contribuendo a portare in Europa una tecnologia altamente innovativa, destinata a trasformare la produzione di propellenti e munizioni, si legge in una nota. L'investimento in Firehawk rientra anche nella strategia di CSG volta a rafforzare la resilienza della catena di fornitura europea della difesa, garantendo che le forze NATO e gli alleati dispongano di soluzioni locali e scalabili per la produzione di sistemi chiave.

"L'attuale contesto geopolitico evidenzia l'importanza di investire in tecnologie innovative per la difesa - ha detto Michal Strnad, presidente e proprietario di CSG - Firehawk rappresenta un'opportunità unica non solo per il futuro della propulsione a razzo, ma anche per la produzione di munizionamento. Questo investimento rafforza la cooperazione tra industria americana ed europea e conferma il ruolo di CSG come partner strategico nella sicurezza dell'Europa".
