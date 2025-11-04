Enti locali, CNDCEC: pubblicato parere organo di revisione su proposta bilancio previsione 2026-2028

(Teleborsa) - Il, in collaborazione con lha reso disponibile lo schema di. Il documento è aggiornato con le disposizioni normative e di prassi emanate fino alla data della presente pubblicazione oltre alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, attualmente in discussione alla Camera."Lo– fa sapere il CNDCEC in una nota – è predisposto nel rispetto della parte II del TUEL ("Ordinamento finanziario e contabile") nonché del D.lgs. n. 118/2011 e dei principi contabili allegati. Peraltro, per la formulazione del parere e l'esercizio delle sue funzioni, l'organo di revisione può avvalersi dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali emanati dal CNDCEC. Il documento è composto da un testo word con una traccia del parere dell'organo di revisione corredata da commenti in corsivetto di colore azzurro che aiutano il revisore nello svolgimento dei controlli. A supporto dell'elaborazione del parere vengono forniti anche un file excel contenente le tabelle che possono essere copiate e incollate nel parere e le check list che rappresentano una guida pratica per le verifiche".Particolare attenzione – prosegue la nota – è dedicata allache l'Organo di revisione dovesse riscontrare nel corso delle sue attività con avvertenza, in apposita sezione, a valutare accuratamente questi alert sia nella fase di formulazione del proprio giudizio sia, nell'ambito della funzione di collaborazione, nell'ottica di fornire un valido supporto all'organo politico al quale compete la complessa attività d'indirizzo e controllo amministrativo dell'ente.Scaricabile dal sito del Consiglio nazionale dei commercialisti, "il, ma – conclude la nota – si pone come valido supporto all'attività di vigilanza dei professionisti fornendo tutti i riferimenti normativi, le indicazioni di prassi e le avvertenze per un'azione di controllo del revisore completa ed efficace, a presidio degli equilibri di bilancio e dell'evoluzione della gestione delle entrate e delle spese".