Europa in rosso, Milano chiude piatta sostenuta da Ferrari e Lottomatica dopo i conti

(Teleborsa) - Chiude in rosso la maggior parte dei listini azionari europei, mentre Milano termina sulla parità
grazie anche al sostegno di alcune trimestrali migliori delle attese
: Ferrari
ha messo a segno
un terzo trimestre leggermente sopra le attese e confermato la guidance per il 2025 già fornita al capital market day; Lottomatica
ha registrato
un aumento del 18% dell'Ebitda adjusted nel terzo trimestre del 2025 a 195 milioni di euro, con una crescita del mercato online ai massimi storici; De Nora
ha alzato
la guidance sull'Ebitda margin 2025 dopo avere chiuso i primi nove mesi con una crescita in tutti i principali indicatori.
In una giornata con pochi dati macro, a preoccupare gli investitori è la tenuta dei valori raggiunti dalle maggiori società tecnologiche legate allo sviluppo dell'AI
. Sale intanto l'attesa per la riunione della Banca d'Inghilterra
(BoE) di giovedì 6 novembre, su cui è aumentata l'incertezza, anche se la riconferma del tasso di interesse chiave al 4% resta lo scenario più probabile.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,24%. Scambia in retromarcia l'oro
, che scivola a 3.969,6 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio
(Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,65%.
Si riduce di poco lo spread
, che si porta a +80 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 3,39%. Nello scenario borsistico europeo
spicca la prestazione negativa di Francoforte
, che scende dello 0,76%, trascurata Londra
, che resta incollata sui livelli della vigilia, e sostanzialmente debole Parigi
, che registra una flessione dello 0,52%. Piazza Affari
archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il FTSE Italia All-Share
, che chiude la giornata a 45.856 punti. In discesa il FTSE Italia Mid Cap
(-0,92%); sulla stessa tendenza, negativo il FTSE Italia Star
(-0,79%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Lottomatica
(+3,27%), Ferrari
(+3,24%), Enel
(+1,62%) e Snam
(+1,38%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su STMicroelectronics
, che ha chiuso a -2,51%. Stellantis
scende del 2,41%. Calo deciso per Prysmian
, che segna un -2,27%. Sotto pressione Leonardo
, con un forte ribasso del 2,04%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, ERG
(+1,60%) e Alerion Clean Power
(+0,75%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Avio
, che ha terminato le contrattazioni a -3,25%. Soffre Fincantieri
, che evidenzia una perdita del 3,21%. Preda dei venditori Moltiply Group
, con un decremento del 3,12%. Si concentrano le vendite su Carel Industries
, che soffre un calo del 2,67%.