Eventi e scadenze del 4 novembre 2025

Martedì 04/11/2025 Appuntamenti
: SIGMA Central Europe Summit 2025
- Fiera di Roma - Evento di riferimento per il settore del gioco, delle scommesse e della tecnologia che coinvolge leader, regolatori, operatori e innovatori. Tra gli interventi, quello di Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, e altri rappresentanti istituzionali e del settore (da lunedì 03/11/2025 a giovedì 06/11/2025) AGORA "Africa Growth and Opportunity: Research in Action"
- Palazzo dei Normanni, Palermo - Conferenza co-organizzata da Banca Mondiale, Banca d'Italia e Ministero dell'Economia e delle Finanze. Interverranno economisti, ricercatori, leader del settore privato e del mondo politico per discutere di sviluppo e crescita nel continente africano. Tra i relatori, il ministro Giancarlo Giorgetti in videomessaggio e Luigi Federico Signorini, Direttore Generale della Banca d'Italia (da lunedì 03/11/2025 a mercoledì 05/11/2025) Politica europea - Roberta Metsola
- La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola sarà a Roma per una serie di incontri istituzionali con il Sindaco della capitale Roberto Gualtieri e con i vertici di Coldiretti e Confagricoltura. Parteciperà, inoltre, all'evento organizzato da Formiche, gruppo di informazione e di dibattito politico-culturale e interverrà, assieme al Vicepresidente del Consiglio e Ministro agli Affari esteri, Antonio Tajani, alla cerimonia ufficiale di apertura del SIGMA Summit (da lunedì 03/11/2025 a martedì 04/11/2025) Selecting Italy 2025
- Generali Convention Center, Trieste - 3ª edizione dell'evento sull'attrazione degli investimenti esteri e sulle catene regionali del valore, organizzato da Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia, e con il patrocinio del MAECI e del MIMIT. Interverranno, tra gli altri, i Ministri Tajani, Giorgetti e Zangrillo e il Presidente di ICE Agenzia (da martedì 04/11/2025 a mercoledì 05/11/2025) Reserve Bank of Australia
- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa UE - Consiglio "Ambiente"
- I ministri UE dell'Ambiente cercheranno di raggiungere un accordo sulla modifica della normativa europea sul clima, fissando un obiettivo di riduzione delle emissioni per il 2040. Punteranno inoltre ad approvare il contributo determinato a livello nazionale (NDC) dell'UE per il periodo successivo al 2030, da presentare all'UNFCCC prima della COP 30 Stati Generali della Green Economy
- La 14ª edizione degli Stati Generali della Green Economy si svolge a Ecomondo di Rimini. Al centro il tema 'Green economy: guidare il futuro in tempi di crisi'. Organizzati dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e promossi dal Consiglio Nazionale della Green Economy, formato da 66 organizzazioni di imprese (da martedì 04/11/2025 a mercoledì 05/11/2025) Barcellona - SMARTCITY Expo World Congress
- 12 edizione del principale evento mondiale dedicato alle tecnologie e ai sistemi innovativi per la città che riunisce i leader delle aziende più innovative con lo scopo di favorire incontri bilaterali fisici e virtuali tra aziende e centri di ricerca interessati a lavorare e collaborare sul tema della Smart City (da martedì 04/11/2025 a giovedì 06/11/2025) Economia - Francia
- Bilancio finanza pubblica della Francia IEG - Ecomondo 2025 - The Green Technology Expo
- Fiera di Rimini - Evento annuale leader nei settori della green, blue and circular economy. Punto di incontro tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader e autorità locali. Alla 28ª edizione, di Italian Exhibition Group, sono attesi oltre 350 hosted buyer internazionali provenienti da 66 Paesi e più di 30 delegazioni grazie alla collaborazione con l'Agenzia ICE e il MAECI (da martedì 04/11/2025 a venerdì 07/11/2025)
09:00 - Welfare Italia Forum 2025
- Corsie Sistine, Complesso di Santo Spirito in Sassia, Roma - Evento organizzato da Unipol con The European House-Ambrosetti durante il quale verranno presentati i contenuti dell'Osservatorio del Think Tank "Welfare, Italia". Parteciperanno esperti del settore e interlocutori istituzionali, tra i quali, Valerio De Molli (Managing Partner & CEO, The European House – Ambrosetti e TEHA Group), Gabriele Fava (Presidente, INPS), Carlo Cimbri (Presidente, Unipol) e i ministri Calderone e Schillaci. Messaggio del Presidente Sergio Mattarella
09:15 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica, Altare della Patria
- Il Presidente Mattarella depone una corona d'alloro sulla Tomba del Milite Ignoto, sull'Altare della Patria, in occasione del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Partecipa il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana
10:00 - Ridare speranza con i Prestiti di Soccorso - Terza edizione
- Ospedale Isola Tiberina, Roma - Evento organizzato da Banca Mediolanum e Università Cattolica del Sacro Cuore. Interverranno, tra gli altri, Antonio Patuelli (Presidente ABI), Giovanni Pirovano (Presidente Banca Mediolanum) e Elena Beccalli (Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore)
11:15 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana
- Sacrario Militare, Redipuglia (GO) - Partecipa il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana partecipa, in rappresentanza del Presidente della Repubblica, alla Cerimonia in occasione del Giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate
11:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica ad Ancona
- Ancona - Il Presidente Mattarella sarà presente alla cerimonia in occasione del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate
14:00 - CDP e Confindustria - "Insieme per il futuro delle imprese"
- Sede di Confindustria Emilia Area Centro, Bologna - Incontro promosso da Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria per presentare il nuovo accordo di collaborazione e illustrare gli strumenti che il Gruppo CDP mette a disposizione del mondo imprenditoriale. Tra gli interventi, l'AD di CDP, il Presidente di Confindustria Emilia Area Centro, l'AD di SIMEST r la Vice Presidente di Confindustria e Presidente Confindustria Emilia Romagna
14:30 - Attività di Governo - Ministro Urso, Tavolo Acciaierie Valbruna
- Roma, Palazzo Piacentini - Tavolo Acciaierie Valbruna, previsto un girotavolo presieduto dal ministro Adolfo Urso, per gli operatori
15:30 - EY - "Le competenze dei docenti nell’era dell’IA: il nuovo paradigma dell’istruzione"
- EY wavespace Roma - Evento organizzato da EY con Sanoma Italia, durante il quale verranno presentati i risultati del nuovo studio "La professione docente nella scuola di domani", realizzato da EY in collaborazione con Sanoma Italia. Interveranno, tra gli altri, Carlo Chiattelli (People Consulting Leader, EY Italia) e Mario Mariani (AD, Sanoma Italia) Aziende
: Ferrari
- Appuntamento: Conference call con analisti finanziari - CDA: Risultati consolidati del III trimestre 2025 Fineco
- CDA: Resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2025 Harley-Davidson
- Risultati di periodo Hertz Global Holdings
- Risultati di periodo Industrie De Nora
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Lottomatica
- Appuntamento: Earnings Call con la comunità finanziaria per commentare i risultati Marriott International
- Risultati di periodo Nintendo Co., Ltd
- Risultati di periodo Pfizer
- Risultati di periodo Safilo
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Yum! Brands
- Risultati di periodo Zalando
