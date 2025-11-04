Ferrari, utili e ricavi in crescita nel terzo trimestre 2025: guidance al rialzo

(Teleborsa) - Ferrari ha registrato nel terzo trimestre 2025 ricavi netti pari a, in aumento del 7,4% rispetto all’anno precedente. L’(EBIT) è salito a 503 milioni di euro (+7,6%) con un margine del 28,4%, mentre l’si è attestato a, pari a 2,14 euro per azione. L’ha raggiunto 670 milioni di euro (+5%), con un margine del 37,9%, e il free cash flow industriale è stato di 365 milioni di euro.Lesono cresciute dell'1% a 3.401 unità. Larispecchia la strategia di allocazione della Società per preservare l’esclusività del marchio. Nel trimestre laha registrato un aumento di 23 unità, lehanno riportato una diminuzione di 25 unità, la Cina Continentale, Hong Kong e Taiwan hanno registrato un decremento di 33 unità e la regione Resto dell’APAC ha riportato un aumento di 53 unità.Le vendite di automobili e parti di ricambio hanno generato 1,48 miliardi di euro (+6%), trainate da un mix di prodotto più ricco e personalizzazioni, mentre lee isono saliti del 21% a 211 milioni, sostenuti dal miglior posizionamento in Formula 1 e dalle attività lifestyle.La generazione di, solida e pari a 365 milioni, è stata trainata dall’aumento dell’EBITDA da attività industriali, in parte controbilanciato da spese in conto capitale per 230 milioni e dalla variazione negativa di capitale circolante, fondi e altre voci per Euro 55 milioni. L'al 30 settembre 2025, pari a 116 milioni, rispetto a 338 milioni al 30 giugno 2025, riflette anche il riacquisto di azioni proprie per 132 milioni. Al 30 settembre 2025 ladisponibile era pari a 1.968 milioni (Euro 2.068 milioni al 30 giugno 2025), incluse linee di credito committed inutilizzate per 550 milioni.Alla luce dei risultati, Ferrari ha rivisto al rialzo la, prevedendo ricavi superiori a 7,1 miliardi di euro, un EBITDA oltre 2,72 miliardi con margine sopra il 38% e un utile per azione diluito di almeno 8,8 euro."Proseguiamo nel nostro percorso di sviluppo con convinzione e forte visibilità. Al Capital Markets Day abbiamo definito una traiettoria chiara nell'interesse di lungo termine del nostro marchio, ponendo le basi per una crescita sostenibile al 2030 - ha dichiarato, CEO di Ferrari . Sul fronte dei prodotti, continuiamo a offrire ai nostri clienti la massima libertà di scelta in termini di propulsione. In qualità di leader, ci assumiamo la responsabilità di dimostrare che la nostra interpretazione della tecnologia elettrica, espressa dalla Ferrari Elettrica, sarà ancora una volta fonte di innovazione".