Francia, assist a Lecornu da socialisti

(Teleborsa) - Il leader del Partito Socialista Franceseha affermato che il suo partito darà più tempo per elaborare un bilancio che ritenga accettabile prima di decidere se usare il suo potere in parlamento per rovesciareCome riporta Bloomberg, da settimane, ormai, ildi utilizzare i suoi seggi chiave nell'Assemblea nazionale per votazioni di sfiducia che, di fatto, costringerebbero il premier a dimettersi se il governo non riuscisse a soddisfare le richieste di bilancio.In un primo momento, Faure aveva dichiarato di essere pronto a far cadere il governo già lo scorso fine settimana. Lunedì sera, mentre i negoziati si trascinavano , ha dichiarato a BFMTV che il suo partito avrebbe preso una decisione dopo la finalizzazione dell'intera bozza di bilancio. "Lha dichiarato.Quel che è certo è che l'ennesimo collasso del governo condurrebbe con grande probabilità ad elezioni anticipate e farebbe deragliare il bilancio di cui la Francia ha urgente bisogno per affrontareAltro "dettaglio" da non sottovalutare è che la perdurante instabilità sta scuotendo i mercati obbligazionari , facendo salire lo spread dei rendimenti decennali franco-tedeschi, indicatore chiave del rischio.