Milano 17:35
43.262 +0,09%
Nasdaq 19:43
25.499 -1,82%
Dow Jones 19:43
47.026 -0,66%
Londra 17:35
9.715 +0,14%
Francoforte 17:35
23.949 -0,76%

Gartner, quotazioni in calo a New York

Migliori e peggiori, In breve
Gartner, quotazioni in calo a New York
Ribasso per l'azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT, che passa di mano in perdita dell'8,84%.
Condividi
```