ILPRA aprirà una nuova filiale in Australia entro il primo semestre 2026

ILPRA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del packaging, ha. La presenza diretta nel paese permetterà al Gruppo di operare a contatto con un mercato in espansione, valorizzando le competenze tecniche e la capacità di offrire soluzioni su misura per le esigenze locali.La nuova sede si inserisce nelladi ILPRA, che oggi conta filiali e centri di assistenza nei principali mercati mondiali, a supporto di una strategia basata su vicinanza, rapidità e conoscenza dei contesti locali."L'Australia rappresenta un mercato dinamico, con aziende attente alla sostenibilità e all'efficienza dei processi produttivi - ha detto l'- Ogni nuova filiale nasce da un ascolto attento dei mercati: essere lì, con persone e competenze dedicate, significa creare valore condiviso e rendere il brand sempre più globale e riconoscibile per tecnologia e affidabilità".