ILPRA aprirà una nuova filiale in Australia entro il primo semestre 2026

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di ILPRA, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del packaging, ha approvato l'apertura, entro il primo semestre 2026, di una nuova filiale in Australia. La presenza diretta nel paese permetterà al Gruppo di operare a contatto con un mercato in espansione, valorizzando le competenze tecniche e la capacità di offrire soluzioni su misura per le esigenze locali.

La nuova sede si inserisce nella rete internazionale di ILPRA, che oggi conta filiali e centri di assistenza nei principali mercati mondiali, a supporto di una strategia basata su vicinanza, rapidità e conoscenza dei contesti locali.

"L'Australia rappresenta un mercato dinamico, con aziende attente alla sostenibilità e all'efficienza dei processi produttivi - ha detto l'AD Maurizio Bertocco - Ogni nuova filiale nasce da un ascolto attento dei mercati: essere lì, con persone e competenze dedicate, significa creare valore condiviso e rendere il brand sempre più globale e riconoscibile per tecnologia e affidabilità".
