Interpump, acquisito il 70% di Borghi Assali

Interpump Group

(Teleborsa) -ha annunciato l'attraverso la controllata Reggiana Riduttori del 70% del capitale di, societàspecializzata nella progettazione e produzione di assali sterzanti idraulici ed elettrici per veicoli industriali.Fondata nel 1971 con sede a(MO, Italia), la Società ha chiuso il 2024 con undie un EBITDA margin di circa il 15%. Borghi Assali è stata valutata circa 8 milioni di euro per il 100% e sono già stati definiti i meccanismi di "put&call" attraverso i quali Interpump Group potrà acquisire le rimanenti quote a partire da ottobre 2030. Gli attuali proprietari continueranno a gestire la Società in coerenza con la filosofia del Gruppo."Nel 2019 siamo entrati nel mondo dei riduttori di potenza attraverso l’acquisizione prima di Reggiana Riduttori e poi di Transtecno, successivamente abbiamo rafforzato la nostra posizione attraverso altri innesti fra i quali Berma. Ora con Borghi Assali arricchiamo ulteriormente la nostra capacità di offerta", ha sottolineato, Presidente Esecutivo di Interpump Group.