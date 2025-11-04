Interpump, acquisito il 70% di Borghi Assali

(Teleborsa) - Interpump Group
ha annunciato l'acquisizione
attraverso la controllata Reggiana Riduttori del 70% del capitale di Borghi Assali
, società
specializzata nella progettazione e produzione di assali sterzanti idraulici ed elettrici per veicoli industriali.
Fondata nel 1971 con sede a Bomporto
(MO, Italia), la Società ha chiuso il 2024 con un fatturato
di oltre 12 milioni di euro
e un EBITDA margin di circa il 15%. Borghi Assali è stata valutata circa 8 milioni di euro per il 100% e sono già stati definiti i meccanismi di "put&call" attraverso i quali Interpump Group potrà acquisire le rimanenti quote a partire da ottobre 2030. Gli attuali proprietari continueranno a gestire la Società in coerenza con la filosofia del Gruppo.
"Nel 2019 siamo entrati nel mondo dei riduttori di potenza attraverso l’acquisizione prima di Reggiana Riduttori e poi di Transtecno, successivamente abbiamo rafforzato la nostra posizione attraverso altri innesti fra i quali Berma. Ora con Borghi Assali arricchiamo ulteriormente la nostra capacità di offerta", ha sottolineato Fulvio Montipò
, Presidente Esecutivo di Interpump Group.