Milano 13:21
42.859 -0,84%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 13:21
9.649 -0,54%
Francoforte 13:21
23.792 -1,41%

Interpump, acquisito il 70% di Borghi Assali

Finanza
Interpump, acquisito il 70% di Borghi Assali
(Teleborsa) - Interpump Group ha annunciato l'acquisizione attraverso la controllata Reggiana Riduttori del 70% del capitale di Borghi Assali, società
specializzata nella progettazione e produzione di assali sterzanti idraulici ed elettrici per veicoli industriali.

Fondata nel 1971 con sede a Bomporto (MO, Italia), la Società ha chiuso il 2024 con un fatturato di oltre 12 milioni di euro e un EBITDA margin di circa il 15%. Borghi Assali è stata valutata circa 8 milioni di euro per il 100% e sono già stati definiti i meccanismi di "put&call" attraverso i quali Interpump Group potrà acquisire le rimanenti quote a partire da ottobre 2030. Gli attuali proprietari continueranno a gestire la Società in coerenza con la filosofia del Gruppo.

"Nel 2019 siamo entrati nel mondo dei riduttori di potenza attraverso l’acquisizione prima di Reggiana Riduttori e poi di Transtecno, successivamente abbiamo rafforzato la nostra posizione attraverso altri innesti fra i quali Berma. Ora con Borghi Assali arricchiamo ulteriormente la nostra capacità di offerta", ha sottolineato Fulvio Montipò, Presidente Esecutivo di Interpump Group.
Condividi
```