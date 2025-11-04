Legacoop: “La revisione delle direttive Ue sugli appalti valorizzi sostenibilità e territorio”

(Teleborsa) - In vista dellache laper rendere gli appalti pubblici più equi, sostenibili e coerenti con gli obiettivi dell’economia sociale europea, nel corso dell’incontro "svoltosi oggi apresso la sede delLe cooperative rappresentate da Legacooptra i quali i servizi di. L’associazione chiede che la revisione delle direttive non sia solo un esercizio tecnico di semplificazione, maorientate all’interesse collettivo nella transizione verso un’economia europea più sostenibile e resiliente."Rispetto alle imprese tradizionali -sottolinea- le cooperative si distinguono per la loro finalità mutualistica, che mira a una corretta remunerazione del servizio in proporzione al lavoro svolto,. In quanto componente essenziale dell’economia sociale europea, il modello cooperativo può offrire un contributo decisivo per rendere le nuove direttive sul public procurement più attente alla sostenibilità sociale e al radicamento territoriale delle filiere produttive. È su questi principi che chiediamo alla Commissione di costruire la futura normativa europea in materia".Nel, Legacoop avanza una serie di proposte concrete per correggere criticità emerse nell’applicazione delle direttive del 2014 e garantire maggiore equilibrio tra concorrenza, qualità e sostenibilità.. Legacoop chiede di mantenere il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), limitando però il peso del prezzo entro un tetto massimo del 20% sul punteggio complessivo. Troppo spesso, infatti, le gare si trasformano, di fatto, in competizioni al massimo ribasso, compromettendo la qualità dei servizi e le condizioni di lavoro.. Legacoop propone di introdurre l’obbligo, per le stazioni appaltanti di prevedere clausole di revisione prezzi nei documenti di gara iniziali, per adeguare i corrispettivi in caso di variazioni impreviste dei costi, compreso l’aumento del costo della manodopera derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al personale impiegato nell’appalto.Per Legacoop è essenziale mantenere la disciplina prevista dall’articolo 20 della Direttiva per i contratti riservati, fondamentali per l’attività delle cooperative che svolgono un ruolo chiave nell’inclusione lavorativa delle persone vulnerabili e, in particolare, per le cooperative sociali che assicurano servizi preziosi per le loro comunità locali.. L’attuale formulazione del "grave illecito professionale" come motivo di esclusione dalle gare lascia ampi margini di discrezionalità alle amministrazioni, generando incertezza e contenziosi. Legacoop ritiene necessario un intervento sull’articolato delle direttive che circoscriva in modo più puntuale le fattispecie escludenti, per dare maggiore certezza sia agli operatori economici sia alle amministrazioni.Per favorire le PMI, invece che stressare sempre più il meccanismo di suddivisione in lotti o agevolare ulteriormente l’utilizzo del subappalto (soluzioni che producono difficoltà alle PA o ai lavoratori), Legacoop propone di valorizzare maggiormente le esperienze di integrazione stabile tra le imprese, in particolare i consorzi cooperativi, uno strumento significativo per raggiungere tali finalità."Le regole europee sugli appalti -conclude Gamberini-, ma che valorizzi il lavoro, la qualità e la coesione delle comunità. Le cooperative sono pronte a contribuire a questa evoluzione, portando in Europa l’esperienza di un modello d’impresa che coniuga competitività e solidarietà".All’incontro sono intervenuti, tra gli altri, gli Europarlamentari, Presidente di Social Economy Europe (SEE);Comitato delle Regioni (Commissione ECON – competente per gli appalti pubblici);, Membro dello Stakeholder Expert Group on Public Procurement (SEGPP) della Commissione Europea,, Policy Assistant per gli Appalti Pubblici, Commissione Europea;, Assistente alla Pianificazione e Programmazione – Imprenditoria Sociale e Inclusiva, DG EMPL, Commissione Europea;, Segretaria Generale, CECOP;, Senior Advisor, Confederazione Europea dei Sindacati (ETUC);Membro del Gruppo delle Organizzazioni della Società Civile (Gruppo III), EESC. Per Legacoop sono inoltre intervenuti, Responsabile dell’Ufficio Politiche e Affari Europei di Legacoop Nazionale;Responsabile Ufficio Legislativo di Legacoop;Vicepresidente di Legacoop Produzione e Servizi.