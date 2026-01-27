Milano 17:35
Scuola, ANIEF invita tutti a controllare correttezza aumenti retributivi

"A grande richiesta abbiamo pubblicato le tabelle aggiornate sugli arretrati che ogni singolo lavoratore del comparto scuola avrebbe dovuto percepire, vista la firma del nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro 2022-2024, suddiviso per gradone stipendiale e per mansioni lavorative". È quanto ha dichiarato Stefano Cavallini, segretario generale Anief.

"Ma dopo numerose segnalazioni di arretrati sbagliati ricevuti e dopo la nota pubblicata su 'NoiPa' su una eventuale revisione degli arretrati che vedremo sul cedolino di febbraio 2026, – prosegue Cavallini – invitiamo tutti i lavoratori della scuola a farsi controllare l'ammontare degli arretrati da percepire e anche a controllare tutti i cedolini relativi agli anni 2024-2025 per vedere se ci sono tutte le voci dei compensi accessori, soprattutto quelli relativi all'indennità di vacanza contrattuale e gli anticipi degli aumenti contrattuali 22-24".

