Mare Group, via libera dal Governo per le operazioni su Rack Peruzzi e Powerflex

Mare Group

(Teleborsa) -, società di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato di aver ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione di non esercizio dei poteri speciali, il cosiddetta Golden Power, per due operazioni strategiche: l’acquisizione die la fusione conIn entrambi i casi, il Governo ha stabilito che le operazioni non rientrano nell’ambito applicativo del decreto legge n. 21 del 15 marzo 2012. Ciò consente a Mare Group di procedere aldelle operazioni, previste entro la fine del 2025, una volta espletati gli ulteriori adempimenti tecnici.L’acquisizione di Rack Peruzzi, storica azienda piemontese con oltre cinquant’anni di esperienza nella progettazione e produzione diper la protezione di risorse critiche e per il settore, è stato definito da Mare un passo rilevante nel percorso di crescita del gruppo.Parallelamente, la fusione con Powerflex si inserisce nella strategia die mira a rafforzare la capacità di esecuzione su progetti complessi, generando sinergie operative e ampliando la presenza della società sul mercato nazionale.Con queste operazioni, Mare Group ha evidenziato il consolidamento ulteriore il proprio, rafforzando la propria posizione competitiva nei settori ad alto contenuto tecnologico e strategico, in particolare nell’Aerospace & Defense, e confermando il proprio ruolo di player italiano di riferimento nell’innovazione industriale.