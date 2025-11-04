Mercato americano prosegue la seduta all'insegna della debolezza

(Teleborsa) - Il listino USA continua la seduta sotto la parità
, con il Dow Jones
che lima lo 0,59%; sulla stessa linea, perde terreno l'S&P-500
, che retrocede a 6.780 punti, ritracciando dell'1,06%. Depresso il Nasdaq 100
(-1,64%); come pure, negativo l'S&P 100
(-1,12%).
Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti informatica
(-1,78%), beni di consumo secondari
(-1,54%) e telecomunicazioni
(-1,51%).
In una giornata con pochi dati macro, a preoccupare gli investitori è la tenuta dei valori raggiunti dalle maggiori società tecnologiche legate allo sviluppo dell'AI
, dopo che le principali banche di Wall Street hanno messo in guardia da un selloff del mercato azionario.
Tra i titoli interessati da annunci Metsera
, il cui Cda ha stabilito che la nuova proposta ricevuta da Novo Nordisk
per l'acquisizione di Metsera costituisce una "Proposta aziendale superiore
" rispetto all'attuale Accordo di Fusione di Metsera con Pfizer. In dettaglio, la nuova proposta di Novo Nordisk valuta Metsera fino a 86,20 dollari per azione, per un totale di circa 10,0 miliardi di dollari, a fronte della Proposta Pfizer Rivista che valutava Metsera fino a 70,00 dollari per azione, per un totale di circa 8,1 miliardi.Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Travelers Company
(+2,41%), Merck
(+1,78%), Goldman Sachs
(+0,94%) e Visa
(+0,74%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Caterpillar
, che prosegue le contrattazioni a -3,34%.
Scivola Nvidia
, con un netto svantaggio del 3,15%.
In rosso Boeing
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,75%.
Spicca la prestazione negativa di Salesforce
, che scende del 2,41%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Marriott International
(+2,04%), che ha chiuso il terzo trimestre 2025
con un utile netto in crescita del 25%, Linde
(+1,33%), Comcast Corporation
(+1,30%) e Verisk Analytics
(+1,30%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Atlassian
, che ottiene -7,49%.
Seduta negativa per Palantir Technologies
, che scende del 6,97%, a causa delle preoccupazioni sulla sua elevata valutazione dopo un’impennata record, nonostante il gigante dell’analisi dei dati abbia registrato un altro trimestre con ricavi record.
Sensibili perdite per CDW
, in calo del 6,75%.
In apnea Thomson Reuters
, che arretra del 5,86%.