Nasce Newport & Co: primo operatore italiano focalizzato su operazioni di carve-outs

(Teleborsa) - Newport Investments, società specializzata in operazioni di corporate carve-out e corporate divestiture, e Hampton River Partners, fondo di investimento statunitense con sede ad Austin (Texas), hanno, una nuova serial acquirer holding company a capitale permanente che avrà sede operativa a Verona.Nata da un'idea di Tom Van der Haegen, professionista con grande esperienza nel private equity ed in particolare di carve-out, spin-off, buy-out e ristrutturazioni, Newport & Co parte da unmesso a disposizione da Hampton River Partners. La società si propone come piattaforma di riferimento per l'acquisizione di corporate carve-outs e corporate divestitures in tutta Europa, con la prima operazione attesa entro novembre 2025.La strategia di Newport & Co si focalizza sull'con ricavi compresi tra 10 e 100 milioni di euro e margini EBITDA fino a 2,5 milioni di euro, con l'obiettivo di trasformarle da entità non più strategiche all'interno di un gruppo a realtà autonome di successo attraverso una proprietà attiva e di supporto.Newport & Co sarà di fatto il, nonché la prima holding a capitale permanente in Italia ad adottare un modello di "serial acquirer", reinvestendo gli utili generati dalle aziende acquisite per mantenerle in portafoglio e sostenerne lo sviluppo nel lungo periodo. Questo approccio, che consente di perseguire la creazione di valore con un orizzonte pluridecennale senza obiettivi di exit, si ispira ad un trend consolidato negli Stati Uniti e nel Nord Europa - nato in Svezia - che negli ultimi anni ha visto la nascita e l'affermazione di numerose holding di investimento di questo tipo, spesso quotate in Borsa.Diversamente da molti specialisti di carve-out orientati a strategie "fix-and-flip" volte a ristrutturare per rivendere nel breve termine, Newport nasce per essere un, si legge in una nota."Newport & Co nasce dall'idea che i corporate carve-outs e divestitures meritino una casa permanente - ha dichiaratodi Newport Investments e di Newport & Co - Siamo partner imprenditoriali, specializzati e affidabili sia per i venditori che per il management. Investiamo capitale proprio, diamo piena autonomia al management locale e allineiamo il nostro successo a quello delle aziende che costruiamo. Newport & Co è il porto sicuro per i corporate carve-out in Europa".