OPS eCom (ex Giglio Group), depositata istanza di composizione negoziata della crisi

(Teleborsa) - OPS eCom (ex Giglio Group), società quotata su Euronext Milan e specializzata nei servizi per l'e-commerce e nella distribuzione digitale di prodotti e servizi, ha comunicato che è stata depositata l'istanza per l'accesso alla procedura di Composizione Negoziata della Crisi d'Impresa (CNC). L'obiettivo è avviare un percorso di risanamento e individuazione di soluzioni idonee al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale e finanziario. La società è in attesa di ricevere la nomina dell'esperto indipendente.

Il CdA ha preso atto che l'accesso alla CNC e l'attività istruttoria che sarà condotta dall'esperto rendono necessario e prudente il differimento dei termini per l'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2024. Per effetto di tale decisione, l'approvazione del bilancio di esercizio da parte del consiglio e la conseguente convocazione dell'assemblea degli azionisti sono rinviate a data da destinarsi. Tale rinvio, prudenziale, è motivato dall'esigenza di attendere l'esito della nomina dell'esperto e l'avvio della procedura di CNC.

A seguito delle dimissioni di Elena Gallo dal ruolo di Investor Relations Manager, il consiglio di amministrazione ha nominato ad interim Ciro Di Meglio, amministratore delegato della società, nuovo responsabile della funzione Investor Relations.
