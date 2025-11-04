OPS eCom (ex Giglio Group), depositata istanza di composizione negoziata della crisi

OPS eCom

(Teleborsa) -(ex Giglio Group), società quotata su Euronext Milan e specializzata nei servizi per l'e-commerce e nella distribuzione digitale di prodotti e servizi, ha comunicato che è statad'Impresa (CNC). L'obiettivo è avviare un percorso di risanamento e individuazione di soluzioni idonee al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale e finanziario. La società è in attesa di ricevere la nomina dell'esperto indipendente.Il CdA ha preso atto che l'accesso alla CNC e l'attività istruttoria che sarà condotta dall'esperto rendono necessario e prudente ilal 31 dicembre 2024. Per effetto di tale decisione, l'approvazione del bilancio di esercizio da parte del consiglio e la conseguente convocazione dell'assemblea degli azionisti sono rinviate a data da destinarsi. Tale rinvio, prudenziale, è motivato dall'esigenza di attendere l'esito della nomina dell'esperto e l'avvio della procedura di CNC.A seguito delle, il consiglio di amministrazione ha nominato ad interim Ciro Di Meglio, amministratore delegato della società, nuovo responsabile della funzione Investor Relations.