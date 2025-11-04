Milano 3-nov
43.223 0,00%
Nasdaq 3-nov
25.973 +0,44%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 3-nov
9.701 0,00%
Francoforte 3-nov
24.132 0,00%

PMI manifatturiero Giappone in ottobre

Giappone, PMI manifatturiero in ottobre pari a 48,2 punti, in calo rispetto al precedente 48,5 punti (la previsione era 48,3 punti).
