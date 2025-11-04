Milano 14:20
TraWell, Intesa taglia target price: obiettivi del piano "conservativi e raggiungibili"
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha abbassato a 8,70 euro per azione (dai precedenti 9,00 euro) il target price su Trawell Co, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, confermando la raccomandazione sul titolo a "Buy" visto l'upside potenziale del 42%.

Nel nuovo piano l'azienda prevede di raggiungere un margine EBITDA del 35% nel 2029, grazie a un CAGR del 3% nel periodo 2024-2029, un miglioramento della posizione finanziaria netta (-73% in 5 anni) e la distribuzione dei dividendi a partire dal 2028. Il piano è costruito facendo leva sulla performance organica, che si prevede sarà supportata da innovazione, efficienza operativa e nuove azioni in ambito sostenibilità.

"TraWell è il secondo operatore a livello mondiale in un settore altamente frammentato, un posizionamento che apre ampie opportunità di espansione e crescita - si legge nella ricerca - Consolidamento della leadership, rafforzamento della redditività e ritorno alla distribuzione dei dividendi sono, a nostro avviso, i pilastri del piano".

Intesa ha perfezionato le stime per il periodo 2025/2027, allineandole agli obiettivi del piano aziendale, che il broker ritiene "piuttosto conservativi e raggiungibili".
