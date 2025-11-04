TraWell, Intesa taglia target price: obiettivi del piano "conservativi e raggiungibili"

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha abbassato a 8,70 euro
per azione (dai precedenti 9,00 euro) il target price
su Trawell Co
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, confermando la raccomandazione
sul titolo a "Buy
" visto l'upside potenziale del 42%.
Nel nuovo piano
l'azienda prevede di raggiungere un margine EBITDA del 35% nel 2029, grazie a un CAGR del 3% nel periodo 2024-2029, un miglioramento della posizione finanziaria netta (-73% in 5 anni) e la distribuzione dei dividendi a partire dal 2028. Il piano è costruito facendo leva sulla performance organica
, che si prevede sarà supportata da innovazione, efficienza operativa e nuove azioni in ambito sostenibilità.
"TraWell è il secondo operatore a livello mondiale in un settore altamente frammentato
, un posizionamento che apre ampie opportunità di espansione e crescita - si legge nella ricerca - Consolidamento della leadership, rafforzamento della redditività e ritorno alla distribuzione dei dividendi sono, a nostro avviso, i pilastri del piano".
Intesa ha perfezionato le stime per il periodo 2025/2027, allineandole agli obiettivi del piano aziendale, che il broker ritiene "piuttosto conservativi e raggiungibili
".