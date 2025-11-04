Milano 10:18
U-power rileva Cerva group: nasce gruppo paneuropeo da 500 milioni di euro di ricavi
(Teleborsa) - U-Power Group, leader europeo nelle calzature e nell’abbigliamento da lavoro, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% di CERVA Group, tra i principali protagonisti europei nel mercato dei dispositivi di protezione individuale.

Con sede a Jenec, alle porte di Praga, CERVA è uno dei maggiori fornitori europei di abbigliamento da lavoro e dispositivi di protezione individuale.

L’operazione darà vita a un gruppo paneuropeo nel settore della protezione individuale, con ricavi combinati prossimi ai 500 milioni di euro, una presenza commerciale in oltre 60 mercati.

"Questa operazione unisce due realtà eccellenti e complementari – ha commentato Franco Uzzeni, fondatore e Amministratore Delegato di U-Power – creando un leader paneuropeo con un portafoglio di marchi e prodotti senza eguali. Insieme potremo accelerare la crescita, entrare in nuovi mercati e offrire ai nostri clienti un’offerta ancora più completa e innovativa, mantenendo al centro qualità, sicurezza e sostenibilità".

"L’unione tra CERVA e U-Power rappresenta un passaggio strategico che apre nuove opportunità di sviluppo per entrambe le aziende – ha aggiunto Alessio Masiero, Partner di Renaissance Partners, fondo di private equity azionista di riferimento di U-Power -. La combinazione di competenze, prodotti e reti distributive ci consentirà di offrire un valore ancora maggiore ai nostri clienti in tutta Europa".

Il closing dell’operazione è soggetto a talune condizioni sospensive, incluso il consenso delle autorità antitrust e l’autorizzazione in materia di investimenti esteri (FDI), ed è previsto nel corso del Q4 2025 / Q1 2026.

(Foto: Scott Graham su Unsplash)
