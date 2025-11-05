Eventi e scadenze del 5 novembre 2025

Mercoledì 05/11/2025

(Teleborsa) -- Palazzo dei Normanni, Palermo - Conferenza co-organizzata da Banca Mondiale, Banca d'Italia e Ministero dell'Economia e delle Finanze. Interverranno economisti, ricercatori, leader del settore privato e del mondo politico per discutere di sviluppo e crescita nel continente africano. Tra i relatori, il ministro Giancarlo Giorgetti in videomessaggio e Luigi Federico Signorini, Direttore Generale della Banca d'Italia- Fiera di Roma - Evento di riferimento per il settore del gioco, delle scommesse e della tecnologia che coinvolge leader, regolatori, operatori e innovatori. Tra gli interventi, quello di Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, e altri rappresentanti istituzionali e del settore- Generali Convention Center, Trieste - 3ª edizione dell'evento sull'attrazione degli investimenti esteri e sulle catene regionali del valore, organizzato da Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia, e con il patrocinio del MAECI e del MIMIT. Interverranno, tra gli altri, i Ministri Tajani, Giorgetti e Zangrillo e il Presidente di ICE Agenzia- 12 edizione del principale evento mondiale dedicato alle tecnologie e ai sistemi innovativi per la città che riunisce i leader delle aziende più innovative con lo scopo di favorire incontri bilaterali fisici e virtuali tra aziende e centri di ricerca interessati a lavorare e collaborare sul tema della Smart City- La 14ª edizione degli Stati Generali della Green Economy si svolge a Ecomondo di Rimini. Al centro il tema 'Green economy: guidare il futuro in tempi di crisi'. Organizzati dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e promossi dal Consiglio Nazionale della Green Economy, formato da 66 organizzazioni di imprese- Fiera di Rimini - Evento annuale leader nei settori della green, blue and circular economy. Punto di incontro tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader e autorità locali. Alla 28ª edizione, di Italian Exhibition Group, sono attesi oltre 350 hosted buyer internazionali provenienti da 66 Paesi e più di 30 delegazioni grazie alla collaborazione con l'Agenzia ICE e il MAECI- Appuntamento di riferimento in Italia sull'innovazione e le startup, dedicato all'Open Innovation, di riferimento per le imprese che vogliono avviare attività di sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione. Importante punto di incontro fra aziende, enti, istituzioni e startup- Ita-coin; €-coin- Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 18 e 19 settembre 202510:20 -- Borsa Italiana, Milano - XXI edizione del Forum di AIPB "Savings & Investments Union: il ruolo del risparmio privato", evento annuale al quale parteciperanno i principali operatori del settore del Private Banking, insieme a rappresentanti delle Istituzioni, del mondo accademico e autorevoli opinion leader per un confronto sulle prospettive del settore. Tra gli interventi, Andrea Ragaini (Presidente AIPB), Maria Luisa Gota (Presidente Assogestioni) e Giovanni Liverani (Presidente ANIA)11:00 -- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo12:00 -- Roma, Vittoriano - Visita del Presidente Mattarella alla mostra in occasione del 120° anniversario del gruppo Ferrovie dello Stato15:00 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana incontro il Presidente del Parlamento ungherese, László Kövér16:30 -- SDA Bocconi School of Management, Milano - Presentazione dei risultati del primo anno di ricerca del Blue Economy Monitor, dal titolo "Blue Economy - motore di sviluppo e competitività per l'Italia". Tra gli interventi, Francesco Billari, Rettore Università BocconiPierroberto Folgiero (CEO Fincantieri), Paola Papanicolaou (Responsabile Divisione International Banks Intesa Sanpaolo), Mario Zanetti (AD Costa Crociere e Presidente Confitarma) e Stefano Caselli (Dean SDA Bocconi School of Management)16:30 -- Auditorium MASE, Roma - Incontro organizzato per ripercorrere due decenni di ricerca applicata al sistema energetico nazionale, alla presenza di Istituzioni, centri di ricerca e stakeholder. Tra gli interventi, Carloalberto Giusti (Presidente di RSE), Barbara Luisi (Capo di Gabinetto del MASE), Giorgio Graditi (DG ENEA), Giuseppe Moles (AD Acquirente Unico), Pietro Maria Putti (AD GME) e il ministro Pichetto Fratin18:30 -- Atrio d'onore Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'inaugurazione della mostra "Videogiochi, oltre l’intrattenimento"20:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge l'audizione del direttore e del vice direttore della Direzione Approfondimenti Informativi della Rai, Paolo Corsini e Sigfrido Ranucci- Borsa di Mumbai chiusa per festività- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30/09/2025- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2025- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Appuntamento: Presentazione risultati e conference call- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 30 settembre 2025- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Appuntamento: Webcast & Conference Call per la presentazione dei risultati - h 17.30 - CDA: Risultati al 30 settembre 2025- Risultati di periodo- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Approvazione della Trimestrale Consolidata al 30.09.2025- Appuntamento: Nel primo pomeriggio verrà diffuso il comunicato stampa sui risultati dei primi nove mesi 2025 di Snam, prima della presentazione agli analisti che si svolgerà alle ore 16:30 - CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025- CDA: Risultati 9M 2025- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo