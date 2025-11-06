Eventi e scadenze del 6 novembre 2025

(Teleborsa) -
Giovedì 06/11/2025 Appuntamenti
: SIGMA Central Europe Summit 2025
- Fiera di Roma - Evento di riferimento per il settore del gioco, delle scommesse e della tecnologia che coinvolge leader, regolatori, operatori e innovatori. Tra gli interventi, quello di Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, e altri rappresentanti istituzionali e del settore (da lunedì 03/11/2025 a giovedì 06/11/2025) IEG - Ecomondo 2025 - The Green Technology Expo
- Fiera di Rimini - Evento annuale leader nei settori della green, blue and circular economy. Punto di incontro tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader e autorità locali. Alla 28ª edizione, di Italian Exhibition Group, sono attesi oltre 350 hosted buyer internazionali provenienti da 66 Paesi e più di 30 delegazioni grazie alla collaborazione con l'Agenzia ICE e il MAECI (da martedì 04/11/2025 a venerdì 07/11/2025) Barcellona - SMARTCITY Expo World Congress
- 12 edizione del principale evento mondiale dedicato alle tecnologie e ai sistemi innovativi per la città che riunisce i leader delle aziende più innovative con lo scopo di favorire incontri bilaterali fisici e virtuali tra aziende e centri di ricerca interessati a lavorare e collaborare sul tema della Smart City (da martedì 04/11/2025 a giovedì 06/11/2025) SMAU Milano 2025
- Appuntamento di riferimento in Italia sull'innovazione e le startup, dedicato all'Open Innovation, di riferimento per le imprese che vogliono avviare attività di sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione. Importante punto di incontro fra aziende, enti, istituzioni e startup (da mercoledì 05/11/2025 a giovedì 06/11/2025) COP30 Belém Climate Summit
- Belém, Brasile - L'evento riunirà leader mondiali, ministri e rappresentanti di organizzazioni internazionali per discutere come affrontare la crisi climatica attraverso transizioni energetiche giuste e sostenibili, oltre alla conservazione delle foreste e della biodiversità (da giovedì 06/11/2025 a venerdì 07/11/2025) Banca d'Italia
- Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi Banca d'Italia - "Women in Central Banking"
- Roma - La Banca d'Italia ospiterà la terza edizione del workshop co-organizzato con la Federal Reserve Bank di Dallas e Norges Bank. Clara Raposo (Vice-Governatrice del Banco de Portugal) e Chiara Scotti (Vice Direttrice Generale della Banca d'Italia) terranno due keynote lecture (da giovedì 06/11/2025 a venerdì 07/11/2025) Trilateral Business Forum Confindustria - BDI - Medef
- Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia, Roma - Settima edizione del Forum organizzato congiuntamente da Confindustria (Italia), BDI (Federazione delle industrie tedesche) e MEDEF (Movimento delle imprese di Francia), con l'obiettivo di promuovere un'agenda di crescita per l'industria europea. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini (Presidente Confindustria) e il ministro Adolfo Urso (da giovedì 06/11/2025 a venerdì 07/11/2025) UE - Vertice internazionale
- Belém, Brasile - Vertice sul clima della COP 30 (da giovedì 06/11/2025 a venerdì 07/11/2025)
08:30 - Camera dei Deputati - Femminicidio, audizioni Frattasi
- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere svolge l'audizione del prefetto Bruno Frattasi, direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN)
09:30 - Parlamento Europeo - ECON committee meeting
- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo
11:00 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana a Fieracavalli
- Verona, Fiera - Intervento del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, alla Cerimonia Inaugurale della 127a edizione di Fieracavalli
13:00 - BOE
- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali
14:00 - Attività di Governo - Ministro Giorgetti, audizione su DDL Bilancio
- Commissioni riunite Senato - Audizione del ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, sul DDL Bilancio
14:30 - Attività di Governo - Ministro Urso
- Roma, Auditorium Antonianum - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'Assemblea Generale sull'IPCEI idrogeno "EUROPEAN AND INTERNATIONAL HYDROGEN - STRATEGIES: POLICIES, PROJECTS AND PERSPECTIVES"
15:00 - MOSTRA GRUPPO FS Le ferrovie d Italia 1861-2025. Dall'unità nazionale alle sfide del futuro
- Palazzo Venezia, Roma - Inaugurazione della mostra in occasione dei 120 anni del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Intervengono per il Gruppo FS Italiane, Tommaso Tanzilli, Presidente e Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale.
18:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica incontra UNEBA
- Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra una rappresentanza dell'Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale (UNEBA) Aziende
: Air France-Klm
- Risultati di periodo AirBnb
- Risultati di periodo Arcelormittal
- Risultati di periodo Arterra Bioscience
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Astrazeneca
- Risultati di periodo Azimut
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Banca Ifis
- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari - CDA: Approvazione terza trimestrale 2025 e deliberazione in merito alla distribuzione di un acconto dividendi Banca Mediolanum
- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2025 e deliberazioni in tema di acconto sui dividendi Banca MPS
- CDA: Resoconto intermedio di gestione - III° trimestre 2025 Banca Profilo|
- CDA: Approvazione del Resoconto finanziario intermedio sulla gestione consolidata al 30.09.2025 Banco BPM
- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati del Terzo Trimestre 2025 alle ore 18.00 - CDA: Risultati del Terzo Trimestre 2025 Banco di Desio e della Brianza
- CDA: Approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2025 Brembo
- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2025 Cementir
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Credem
- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 30.09.2025 D'Amico
- Appuntamento: Dopo la riunione del Consiglio di Amministrazione, seguirà la presentazione dei risultati economico finanziari agli analisti e alla comunità finanziaria - CDA: Approvazione del Terzo Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2025 Dropbox
- Risultati di periodo Expedia
- Risultati di periodo Fine Foods & Pharmaceuticals NTM
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Groupon
- Risultati di periodo Hyatt Hotels
- Risultati di periodo Intercos
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Iveco
- CDA: Risultati del III trimestre 2025 Kruso Kapital
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Moderna
- Risultati di periodo Nexi
- Appuntamento: Presentazione dei risultati 9M25 e conference call Pdf Solutions
- Risultati di periodo Pirelli
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Ralph Lauren
- Risultati di periodo Revo Insurance
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive SanDisk
- Risultati di periodo Telecom Italia
- Appuntamento: Presentazione dei risultati del terzo trimestre 2025 con l'Amministratore Delegato Pietro Labriola e il Direttore finanziario Adrian Calaza - CDA: Risultati 9M 2025 Tripadvisor
- Risultati di periodo Unipol
- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2025 Zignago Vetro
