Eventi e scadenze del 6 novembre 2025

Giovedì 06/11/2025

Air France-Klm

AirBnb

Arcelormittal

Arterra Bioscience

Astrazeneca

Azimut

Banca Ifis

Banca Mediolanum

Banca MPS

Banco BPM

Banco di Desio e della Brianza

Brembo

Cementir

Credem

D'Amico

Dropbox

Expedia

Fine Foods & Pharmaceuticals NTM

Groupon

Hyatt Hotels

Intercos

Iveco

Iveco

Kruso Kapital

Moderna

Nexi

Pdf Solutions

Pirelli

Ralph Lauren

Revo Insurance

SanDisk

Telecom Italia

Tripadvisor

Unipol

Zignago Vetro

(Teleborsa) -- Fiera di Roma - Evento di riferimento per il settore del gioco, delle scommesse e della tecnologia che coinvolge leader, regolatori, operatori e innovatori. Tra gli interventi, quello di Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, e altri rappresentanti istituzionali e del settore- Fiera di Rimini - Evento annuale leader nei settori della green, blue and circular economy. Punto di incontro tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader e autorità locali. Alla 28ª edizione, di Italian Exhibition Group, sono attesi oltre 350 hosted buyer internazionali provenienti da 66 Paesi e più di 30 delegazioni grazie alla collaborazione con l'Agenzia ICE e il MAECI- 12 edizione del principale evento mondiale dedicato alle tecnologie e ai sistemi innovativi per la città che riunisce i leader delle aziende più innovative con lo scopo di favorire incontri bilaterali fisici e virtuali tra aziende e centri di ricerca interessati a lavorare e collaborare sul tema della Smart City- Appuntamento di riferimento in Italia sull'innovazione e le startup, dedicato all'Open Innovation, di riferimento per le imprese che vogliono avviare attività di sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione. Importante punto di incontro fra aziende, enti, istituzioni e startup- Belém, Brasile - L'evento riunirà leader mondiali, ministri e rappresentanti di organizzazioni internazionali per discutere come affrontare la crisi climatica attraverso transizioni energetiche giuste e sostenibili, oltre alla conservazione delle foreste e della biodiversità- Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi- Roma - La Banca d'Italia ospiterà la terza edizione del workshop co-organizzato con la Federal Reserve Bank di Dallas e Norges Bank. Clara Raposo (Vice-Governatrice del Banco de Portugal) e Chiara Scotti (Vice Direttrice Generale della Banca d'Italia) terranno due keynote lecture- Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia, Roma - Settima edizione del Forum organizzato congiuntamente da Confindustria (Italia), BDI (Federazione delle industrie tedesche) e MEDEF (Movimento delle imprese di Francia), con l'obiettivo di promuovere un'agenda di crescita per l'industria europea. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini (Presidente Confindustria) e il ministro Adolfo Urso- Belém, Brasile - Vertice sul clima della COP 3008:30 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere svolge l'audizione del prefetto Bruno Frattasi, direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN)09:30 -- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo11:00 -- Verona, Fiera - Intervento del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, alla Cerimonia Inaugurale della 127a edizione di Fieracavalli13:00 -- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali14:00 -- Commissioni riunite Senato - Audizione del ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, sul DDL Bilancio14:30 -- Roma, Auditorium Antonianum - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'Assemblea Generale sull'IPCEI idrogeno "EUROPEAN AND INTERNATIONAL HYDROGEN - STRATEGIES: POLICIES, PROJECTS AND PERSPECTIVES"15:00 -- Palazzo Venezia, Roma - Inaugurazione della mostra in occasione dei 120 anni del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Intervengono per il Gruppo FS Italiane, Tommaso Tanzilli, Presidente e Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale.18:30 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra una rappresentanza dell'Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale (UNEBA)- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari - CDA: Approvazione terza trimestrale 2025 e deliberazione in merito alla distribuzione di un acconto dividendi- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2025 e deliberazioni in tema di acconto sui dividendi- CDA: Resoconto intermedio di gestione - III° trimestre 2025- CDA: Approvazione del Resoconto finanziario intermedio sulla gestione consolidata al 30.09.2025- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati del Terzo Trimestre 2025 alle ore 18.00 - CDA: Risultati del Terzo Trimestre 2025- CDA: Approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2025- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2025- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 30.09.2025- Appuntamento: Dopo la riunione del Consiglio di Amministrazione, seguirà la presentazione dei risultati economico finanziari agli analisti e alla comunità finanziaria - CDA: Approvazione del Terzo Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2025- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Risultati del III trimestre 2025- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione dei risultati 9M25 e conference call- Risultati di periodo- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione dei risultati del terzo trimestre 2025 con l'Amministratore Delegato Pietro Labriola e il Direttore finanziario Adrian Calaza - CDA: Risultati 9M 2025- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2025- CDA: Informativa finanziaria periodica al 30 settembre 2025