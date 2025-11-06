Milano 5-nov
43.438 0,00%
Nasdaq 5-nov
25.620 +0,72%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 5-nov
9.777 0,00%
Francoforte 5-nov
24.050 0,00%

Eventi e scadenze del 6 novembre 2025

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

Calendar, Finanza
Eventi e scadenze del 6 novembre 2025
(Teleborsa) -

Giovedì 06/11/2025


Appuntamenti:
SIGMA Central Europe Summit 2025 - Fiera di Roma - Evento di riferimento per il settore del gioco, delle scommesse e della tecnologia che coinvolge leader, regolatori, operatori e innovatori. Tra gli interventi, quello di Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, e altri rappresentanti istituzionali e del settore (da lunedì 03/11/2025 a giovedì 06/11/2025)
IEG - Ecomondo 2025 - The Green Technology Expo - Fiera di Rimini - Evento annuale leader nei settori della green, blue and circular economy. Punto di incontro tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader e autorità locali. Alla 28ª edizione, di Italian Exhibition Group, sono attesi oltre 350 hosted buyer internazionali provenienti da 66 Paesi e più di 30 delegazioni grazie alla collaborazione con l'Agenzia ICE e il MAECI (da martedì 04/11/2025 a venerdì 07/11/2025)
Barcellona - SMARTCITY Expo World Congress - 12 edizione del principale evento mondiale dedicato alle tecnologie e ai sistemi innovativi per la città che riunisce i leader delle aziende più innovative con lo scopo di favorire incontri bilaterali fisici e virtuali tra aziende e centri di ricerca interessati a lavorare e collaborare sul tema della Smart City (da martedì 04/11/2025 a giovedì 06/11/2025)
SMAU Milano 2025 - Appuntamento di riferimento in Italia sull'innovazione e le startup, dedicato all'Open Innovation, di riferimento per le imprese che vogliono avviare attività di sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione. Importante punto di incontro fra aziende, enti, istituzioni e startup (da mercoledì 05/11/2025 a giovedì 06/11/2025)
COP30 Belém Climate Summit - Belém, Brasile - L'evento riunirà leader mondiali, ministri e rappresentanti di organizzazioni internazionali per discutere come affrontare la crisi climatica attraverso transizioni energetiche giuste e sostenibili, oltre alla conservazione delle foreste e della biodiversità (da giovedì 06/11/2025 a venerdì 07/11/2025)
Banca d'Italia - Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi
Banca d'Italia - "Women in Central Banking" - Roma - La Banca d'Italia ospiterà la terza edizione del workshop co-organizzato con la Federal Reserve Bank di Dallas e Norges Bank. Clara Raposo (Vice-Governatrice del Banco de Portugal) e Chiara Scotti (Vice Direttrice Generale della Banca d'Italia) terranno due keynote lecture (da giovedì 06/11/2025 a venerdì 07/11/2025)
Trilateral Business Forum Confindustria - BDI - Medef - Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia, Roma - Settima edizione del Forum organizzato congiuntamente da Confindustria (Italia), BDI (Federazione delle industrie tedesche) e MEDEF (Movimento delle imprese di Francia), con l'obiettivo di promuovere un'agenda di crescita per l'industria europea. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini (Presidente Confindustria) e il ministro Adolfo Urso (da giovedì 06/11/2025 a venerdì 07/11/2025)
UE - Vertice internazionale - Belém, Brasile - Vertice sul clima della COP 30 (da giovedì 06/11/2025 a venerdì 07/11/2025)
08:30 - Camera dei Deputati - Femminicidio, audizioni Frattasi - Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere svolge l'audizione del prefetto Bruno Frattasi, direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN)
09:30 - Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo
11:00 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana a Fieracavalli - Verona, Fiera - Intervento del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, alla Cerimonia Inaugurale della 127a edizione di Fieracavalli
13:00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali
14:00 - Attività di Governo - Ministro Giorgetti, audizione su DDL Bilancio - Commissioni riunite Senato - Audizione del ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, sul DDL Bilancio
14:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Auditorium Antonianum - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'Assemblea Generale sull'IPCEI idrogeno "EUROPEAN AND INTERNATIONAL HYDROGEN - STRATEGIES: POLICIES, PROJECTS AND PERSPECTIVES"
15:00 - MOSTRA GRUPPO FS Le ferrovie d Italia 1861-2025. Dall'unità nazionale alle sfide del futuro - Palazzo Venezia, Roma - Inaugurazione della mostra in occasione dei 120 anni del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Intervengono per il Gruppo FS Italiane, Tommaso Tanzilli, Presidente e Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale.
18:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica incontra UNEBA - Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra una rappresentanza dell'Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale (UNEBA)
Aziende:
Air France-Klm - Risultati di periodo
AirBnb - Risultati di periodo
Arcelormittal - Risultati di periodo
Arterra Bioscience - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
Astrazeneca - Risultati di periodo
Azimut - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
Banca Ifis - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari - CDA: Approvazione terza trimestrale 2025 e deliberazione in merito alla distribuzione di un acconto dividendi
Banca Mediolanum - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2025 e deliberazioni in tema di acconto sui dividendi
Banca MPS - CDA: Resoconto intermedio di gestione - III° trimestre 2025
Banca Profilo| - CDA: Approvazione del Resoconto finanziario intermedio sulla gestione consolidata al 30.09.2025
Banco BPM - Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati del Terzo Trimestre 2025 alle ore 18.00 - CDA: Risultati del Terzo Trimestre 2025
Banco di Desio e della Brianza - CDA: Approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2025
Brembo - CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2025
Cementir - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
Credem - CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 30.09.2025
D'Amico - Appuntamento: Dopo la riunione del Consiglio di Amministrazione, seguirà la presentazione dei risultati economico finanziari agli analisti e alla comunità finanziaria - CDA: Approvazione del Terzo Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2025
Dropbox - Risultati di periodo
Expedia - Risultati di periodo
Fine Foods & Pharmaceuticals NTM - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
Groupon - Risultati di periodo
Hyatt Hotels - Risultati di periodo
Intercos - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
Iveco - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
Iveco - CDA: Risultati del III trimestre 2025
Kruso Kapital - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
Moderna - Risultati di periodo
Nexi - Appuntamento: Presentazione dei risultati 9M25 e conference call
Pdf Solutions - Risultati di periodo
Pirelli - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
Ralph Lauren - Risultati di periodo
Revo Insurance - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
SanDisk - Risultati di periodo
Telecom Italia - Appuntamento: Presentazione dei risultati del terzo trimestre 2025 con l'Amministratore Delegato Pietro Labriola e il Direttore finanziario Adrian Calaza - CDA: Risultati 9M 2025
Tripadvisor - Risultati di periodo
Unipol - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2025
Zignago Vetro - CDA: Informativa finanziaria periodica al 30 settembre 2025


(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))
Condividi
```