Novanext (Com.tel), ingresso di Emiliano Pisani come co-AD e Chief Strategy Officer

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Novanext
, controllata al 60% da Comtel
, ha nominato Emiliano Pisani
nel ruolo di Co-Amministratore Delegato e Chief Strategy Officer
. La decisione arriva su indicazione di Fabio Maria Lazzerini, CEO del Gruppo Comtel, e si inserisce nel percorso di sviluppo di Novanext. Renato Dedonatis ha lasciato l'azienda.
Pisani, con una lunga esperienza nel settore ICT, affiancherà Giovanni De Giovanni
nella guida della società. De Giovanni continua a garantire la direzione operativa di Novanext, mentre Pisani si concentrerà su innovazione, sviluppo business e pianificazione strategica di lungo periodo.
"Novanext è una delle realtà più dinamiche del nostro Gruppo - ha dichiarato Lazzerini - Con l'ingresso di Emiliano Pisani rafforziamo le capacità strategiche della società
, che si aggiungono alla solidità operativa costruita in questi anni. È un passaggio importante per accompagnare progetti più complessi e partnership tecnologiche di maggiore respiro funzionali agli obiettivi di crescita e di redditività del Gruppo”.
Il Consiglio
di Amministrazione di Novanext risulta ora composto da: Davide Cilli, Presidente; Giovanni De Giovanni, Co-Amministratore Delegato; Emiliano Pisani, Co-Amministratore Delegato; Mattia Simone Aldo Conti, Consigliere; Roberto De Giovanni, Consigliere. (Foto: © rawpixel)