Novanext (Com.tel), ingresso di Emiliano Pisani come co-AD e Chief Strategy Officer

Comtel

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, controllata al 60% da, ha nominatonel ruolo di. La decisione arriva su indicazione di Fabio Maria Lazzerini, CEO del Gruppo Comtel, e si inserisce nel percorso di sviluppo di Novanext. Renato Dedonatis ha lasciato l'azienda.Pisani, con una lunga esperienza nel settore ICT,nella guida della società. De Giovanni continua a garantire la direzione operativa di Novanext, mentre Pisani si concentrerà su innovazione, sviluppo business e pianificazione strategica di lungo periodo."Novanext è una delle realtà più dinamiche del nostro Gruppo - ha dichiarato Lazzerini - Con l'ingresso di Emiliano Pisani, che si aggiungono alla solidità operativa costruita in questi anni. È un passaggio importante per accompagnare progetti più complessi e partnership tecnologiche di maggiore respiro funzionali agli obiettivi di crescita e di redditività del Gruppo”.Ildi Amministrazione di Novanext risulta ora composto da: Davide Cilli, Presidente; Giovanni De Giovanni, Co-Amministratore Delegato; Emiliano Pisani, Co-Amministratore Delegato; Mattia Simone Aldo Conti, Consigliere; Roberto De Giovanni, Consigliere.