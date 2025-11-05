Milano 17:35
43.438 +0,41%
Nasdaq 21:01
25.746 +1,22%
Dow Jones 21:01
47.387 +0,64%
Londra 17:35
9.777 +0,64%
Francoforte 17:35
24.050 +0,42%

Wall Street procede tonica

Commento, Finanza
Wall Street procede tonica
(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta all'insegna degli acquisti, con il Dow Jones in rialzo dello 0,57%; sulla stessa linea, performance positiva per l'S&P-500, che continua la giornata in aumento dello 0,75% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Sale il Nasdaq 100 (+1,1%); con analoga direzione, poco sopra la parità l'S&P 100 (+0,69%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori telecomunicazioni (+1,54%), beni di consumo secondari (+1,05%) e energia (+1,00%).

Il sentiment comunque risente dei dubbi relativi al possibile scoppio di una bolla speculativa sull'intelligenza artificiale. L'attenzione del mercato resta comunque concentrata sulle trimestrali. Tra le società che hanno diffuso i conti oggi, McDonald's, mentre si attende l'uscita dei risultati di Qualcomm.

Sul fronte macro, L’occupazione non agricola di ottobre è cresciuta di 42 mila unità negli Stati Uniti, invertendo la rotta di settembre (-29 mila, dato rivisto da -32 mila), e oltre i 32 mila attesi dal consensus.
Sempre a ottobre, l'ISM non manifatturiero è salito a 52,4 punti dai 50,0 punti del mese precedente, risultando anche superiore alle attese del mercato (50,7 punti); l'indice PMI Servizi di S&P Global è salito a 54,8 punti dai 54,2 di settembre, pur risulatando inferiore ai 55,2 punti della rilevazione preliminare e del consensus.
Tra i protagonisti del Dow Jones, Amgen (+8,42%), Caterpillar (+4,02%), McDonald's (+2,44%) e 3M (+2,03%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Home Depot, che ottiene -2,54%.

Sotto pressione Sherwin Williams, che accusa un calo del 2,30%.

Si muove sotto la parità United Health, evidenziando un decremento dell'1,09%.

Contrazione moderata per Microsoft, che soffre un calo dell'1,05%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Micron Technology (+9,01%), Marvell Technology (+8,46%), Amgen (+8,42%) e Lam Research (+6,51%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Axon Enterprise, che continua la seduta con -7,87%.

Pessima performance per DexCom, che registra un ribasso del 4,35%.

Scivola Zscaler, con un netto svantaggio del 2,77%.

In rosso Copart, che evidenzia un deciso ribasso del 2,31%.
Condividi
```