Wall Street procede tonica

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta all'insegna degli acquisti
, con il Dow Jones
in rialzo dello 0,57%; sulla stessa linea, performance positiva per l'S&P-500
, che continua la giornata in aumento dello 0,75% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Sale il Nasdaq 100
(+1,1%); con analoga direzione, poco sopra la parità l'S&P 100
(+0,69%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori telecomunicazioni
(+1,54%), beni di consumo secondari
(+1,05%) e energia
(+1,00%).
Il sentiment comunque risente dei dubbi relativi al possibile scoppio di una bolla speculativa sull'intelligenza artificiale
. L'attenzione del mercato resta comunque concentrata sulle trimestrali
. Tra le società che hanno diffuso i conti oggi, McDonald's
, mentre si attende l'uscita dei risultati di Qualcomm
.
Sul fronte macro, L’occupazione non agricola di ottobre
è cresciuta di 42 mila unità negli Stati Uniti
, invertendo la rotta di settembre (-29 mila, dato rivisto da -32 mila), e oltre i 32 mila attesi dal consensus.
Sempre a ottobre, l'ISM non manifatturiero
è salito a 52,4 punti
dai 50,0 punti del mese precedente, risultando anche superiore alle attese del mercato (50,7 punti); l'indice PMI Servizi di S&P Global
è salito a 54,8 punti
dai 54,2 di settembre, pur risulatando inferiore ai 55,2 punti della rilevazione preliminare e del consensus.
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Amgen
(+8,42%), Caterpillar
(+4,02%), McDonald's
(+2,44%) e 3M
(+2,03%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Home Depot
, che ottiene -2,54%.
Sotto pressione Sherwin Williams
, che accusa un calo del 2,30%.
Si muove sotto la parità United Health
, evidenziando un decremento dell'1,09%.
Contrazione moderata per Microsoft
, che soffre un calo dell'1,05%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Micron Technology
(+9,01%), Marvell Technology
(+8,46%), Amgen
(+8,42%) e Lam Research
(+6,51%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Axon Enterprise
, che continua la seduta con -7,87%.
Pessima performance per DexCom
, che registra un ribasso del 4,35%.
Scivola Zscaler
, con un netto svantaggio del 2,77%.
In rosso Copart
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,31%.