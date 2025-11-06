Bank of England, tassi fermi al 4% con comitato spaccato: decisione a maggioranza di 5 a 4

(Teleborsa) - Il Comitato di Politica Monetaria dellaha v. Quattro membri hanno votato per ridurre il tasso di 0,25 punti percentuali, al 3,75%.La banca centrale. I progressi nella disinflazione di fondo continuano, sostenuti dall'orientamento ancora restrittivo della politica monetaria. Ciò si riflette in un allentamento della crescita salariale e dell'inflazione dei prezzi dei servizi. La disinflazione di fondo è sostenuta da una crescita economica contenuta e dal crescente ristagno di liquidità nel mercato del lavoro.La politica monetaria è impostata per bilanciare in modo sostenibile i rischi legati al raggiungimento dell'obiettivo di inflazione del 2%. "Ildi recente, mentre il rischio per l'inflazione a medio termine derivante da una domanda più debole è diventato più evidente, tanto che nel complesso i rischi sono ora più bilanciati - viene sottolineato nello statement - Tuttavia, sono necessarie ulteriori prove su entrambi i fronti".La restrizione della politica monetaria è diminuita con la riduzione del tasso e l', viene spiegato. Se i progressi nella disinflazione continueranno, è probabile che il tasso continui a seguire un percorso di graduale discesa.