Milano
10:20
43.336
-0,24%
Nasdaq
5-nov
25.620
0,00%
Dow Jones
5-nov
47.311
+0,48%
Londra
10:20
9.763
-0,14%
Francoforte
10:20
24.008
-0,17%
Giovedì 6 Novembre 2025, ore 10.37
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,14%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,14%)
Il FTSE MIB dà il via alle contrattazioni a 43.498,27 punti
In breve
,
Finanza
06 novembre 2025 - 09.02
Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Milano, che passa di mano con un +0,14%, a quota 43.498,27 in apertura.
Condividi
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto