Milano 10:20
43.336 -0,24%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 10:20
9.763 -0,14%
Francoforte 10:20
24.008 -0,17%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,14%)

Il FTSE MIB dà il via alle contrattazioni a 43.498,27 punti

Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Milano, che passa di mano con un +0,14%, a quota 43.498,27 in apertura.
