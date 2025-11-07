Milano scende insieme all'Europa

Euro / dollaro USA

(Teleborsa) -, in una seduta dominata dal nervosismo. I listini del Vecchio Continente han avviato stamane le contrattazioni con segni positivi, ma durante la giornata hanno virato al ribasso mantenendo questa performance anche dopo l'avvio di, con gli investitori preoccupati per le valutazioni eccessive del settore tech e, in particolare, deiA Milano alle prese con le trimestrali, spicca ilche ha chiuso il terzo trimestre con una crescita dell'utile netto sopra le attese e ha annunciato la presentazione di un nuovo piano industriale nel corso del primo semestre del 2026 dopo l'acquisizione di Mediobanca. Sempre dal fronte societario,ha comunicato che il risultato netto del Gruppo Assicurativo è salito a 961 milioni di euro nei 9 mesi, in crescita del 45%, con una raccolta diretta assicurativa pari a 12.644 milioni di euro, in aumento del 10,8%.Dall'altra sponda dell'Atlantico prosegue, negli USA, loche ha impedito la pubblicazione del report sul mercato del lavoro di ottobre. Gli ultimi aggiornamenti sono giunti dal rapporto ADP (che ha mostrato un aumento contenuto delle assunzioni nel settore privato) e dal rapporto Challenger (che ha segnalato oltre 153.000 licenziamenti, record degli ultimi 22 anni per il periodo, dovuti principalmente all'intelligenza artificiale).Sul mercato valutario, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,28%. Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,18%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 59,69 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +82 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,40%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, fiaccache mostra un decremento dello 0,55%.tiene la parità. A Milano, si è mosso sotto la parità il, che scende a 42.918 punti, con uno scarto percentuale dello 0,35%; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 45.624 punti, in calo dello 0,86%.di Milano, troviamo(+4,44%),(+2,75%),(+1,79%) e(+1,71%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,34%.Sensibili perdite per, in calo del 3,84%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,38%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,93%.di Milano,(+8,41%),(+6,91%),(+5,01%) e(+3,84%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,21%.In apnea, che arretra del 6,03%.scende del 3,18%.