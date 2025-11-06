Hyatt Hotels, risultati sotto le attese e perdita netta di 49 milioni di dollari. Confermata guidance 2025

Hyatt Hotels Corporation

(Teleborsa) -ha registrato nel terzo trimestre 2025 un risultato inferiore alle attese, con un utile per azione rettificato (EPS) di, ben al di sotto delle stime degli analisti che prevedevano 0,49 dollari. Isi sono attestati a, leggermente sotto il consenso di 1,81 miliardi.Il gruppo alberghiero ha segnato unadinel trimestre e una perdita rettificata di 29 milioni, nonostante alcuni indicatori operativi positivi. Ilè infatti cresciuto dello 0,3% rispetto al terzo trimestre del 2024, confermando la stabilità della domanda nei segmenti chiave.Lesono aumentate del 5,9% a 283 milioni di dollari, mentre l’è salito del 5,6% a 291 milioni, o del 10,1% al netto delle dismissioni effettuate nel 2024.La società ha confermato le, stimando una crescita del RevPAR tra il 2% e il 2,5% e un utile netto compreso tra 70 e 86 milioni di dollari. L’Adjusted EBITDA è previsto tra 1,09 e 1,11 miliardi di dollari, mentre i ritorni agli azionisti dovrebbero raggiungere 350 milioni di dollari tramite dividendi e buyback. Il consiglio ha inoltre dichiarato undi 0,15 dollari per azione, pagabile l’8 dicembre 2025."I risultati del terzo trimestre riflettono la solidità del nostro core business basato sulle commissioni e il nostro approccio disciplinato alla gestione dei costi – ha dichiarato, Presidente e Amministratore Delegato di Hyatt –. Continuando la nostra evoluzione verso un’organizzazione guidata dai brand, ci concentriamo sul miglioramento dell’esperienza degli ospiti, sul rafforzamento della fedeltà dei clienti attraverso il programma World of Hyatt e sull’espansione in segmenti e aree geografiche ad alta crescita. Guardando al quarto trimestre e oltre, riteniamo che la nostra clientela di fascia alta, un solido portafoglio di progetti con ampi spazi di sviluppo e un programma di fidelizzazione in rapida espansione ci pongano nelle condizioni per sostenere una crescita duratura e creare valore a lungo termine per i nostri azionisti".