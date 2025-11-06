In rosso Wall Street, il raffreddamento del mercato del lavoro frena gli investitori

(Teleborsa) - Giornata "no" per la Borsa USA, in flessione dell'1,10% sul Dow Jones
; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l'S&P-500
, che scivola a 6.712 punti.
In forte calo il Nasdaq 100
(-2,02%); con analoga direzione, in discesa l'S&P 100
(-1,39%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto energia
. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori beni di consumo secondari
(-2,94%), informatica
(-1,97%) e telecomunicazioni
(-0,86%).
In assenza di dati pubblici a causa dello shutdown
– giunto al 37esimo giorno – il focus degli investitori si è spostato sui risultati degli studi privati che segnalano un netto raffreddamento del mercato del lavoro Usa. Secondo un rapporto
pubblicato dalla società globale di outplacement e coaching dirigenziale Challenger, Gray & Christmas, i datori di lavoro statunitensi hanno annunciato 153.074 tagli di posti di lavoro a ottobre
, con un aumento del 175% rispetto ai 55.597 tagli annunciati nell'ottobre 2024. Si tratta di un aumento del 183% rispetto ai 54.064 tagli di posti di lavoro annunciati un mese prima.
Si tratta del maggior numero di tagli di posti di lavoro in qualsiasi mese di ottobre degli ultimi 20 anni, un fattore che sembra aver raffreddamento l'entusiasmo per i titoli tech
– influenzati anche dalle prese di profitto – e aumentato quindi le probabilità di una nuova riduzione dei tassi di interesse
a dicembre.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Merck
(+1,39%), Chevron
(+1,03%), Coca Cola
(+0,66%) e IBM
(+0,64%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Salesforce
, che prosegue le contrattazioni a -6,56%.
Si concentrano le vendite su Nvidia
, che soffre un calo del 3,56%.
Vendite su Amazon
, che registra un ribasso del 2,84%.
Seduta negativa per Microsoft
, che mostra una perdita dell'1,91%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Datadog
(+21,80%), AppLovin
(+4,55%), Astrazeneca
(+3,59%) e Diamondback Energy
(+2,60%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su DoorDash
, che ottiene -15,76%.
Vendite a piene mani su Advanced Micro Devices
, che soffre un decremento del 7,42%.
Pessima performance per MercadoLibre
, che registra un ribasso del 6,93%.
Sessione nera per Fortinet
, che lascia sul tappeto una perdita del 6,99%.