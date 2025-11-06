Avvio cauto per Wall Street, focus su tech e audizioni Corte Suprema su dazi Usa

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,31%; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,31%, scambiando a 6.775 punti.In lieve ribasso il(-0,64%); come pure, in frazionale calo l'(-0,39%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,43%) e(+0,80%). Nel listino, i settori(-1,11%),(-0,71%) e(-0,60%) sono tra i più venduti.Focus ancora sullaa Wall Street, in particolare su quelle del. In calononostante abbia previsto vendite e profitti nel trimestre in corso superiori alle aspettative di Wall Street. A preoccupare gli investitori la possibilità paventata dal produttore di chip di poter perdere parte delle commesse del suo principale cliente,Sale il titoloa seguito delle indiscrezioni raccolte da Bloomberg secondo le qualistarebbe valutando l'acquisizione del produttore di chip statunitense per fonderlo conI mercati seguono con attenzione le prime udienze dellariguardanti iimposti dal presidente Donald Trump, volte a chiarire se l’ex presidente potesse legittimamente invocare l’(IEEPA) del 1977 come base giuridica per tali misure. La vicenda è approdata davanti alla Corte dopo che i tribunali inferiori hanno stabilito che Trump avrebbe oltrepassato idella propria autorità nel ricorrere a questi strumenti. Il caso, destinato a ridefinire l’estensione dei poteri commerciali del presidente, potrebbe avere ripercussioni significative sulle relazioni tra, nonché sull’dei mercati globali.Tra i(+2,28%),(+0,84%),(+0,73%) e(+0,66%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,60%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,90%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,86%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+21,14%),(+4,02%),(+3,84%) e(+3,38%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -13,63%.Lettera su, che registra un importante calo del 9,08%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,64%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,46%.