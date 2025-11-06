Milano 16:11
43.200 -0,55%
Nasdaq 16:11
25.366 -0,99%
Dow Jones 16:11
47.070 -0,51%
Londra 16:11
9.748 -0,30%
Francoforte 16:11
23.839 -0,88%

Commento, Finanza
Avvio cauto per Wall Street, focus su tech e audizioni Corte Suprema su dazi Usa
(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, con il Dow Jones che continua la seduta con un leggero calo dello 0,31%; sulla stessa linea, si muove al ribasso l'S&P-500, che perde lo 0,31%, scambiando a 6.775 punti.

In lieve ribasso il Nasdaq 100 (-0,64%); come pure, in frazionale calo l'S&P 100 (-0,39%).

Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti energia (+1,43%) e materiali (+0,80%). Nel listino, i settori beni di consumo per l'ufficio (-1,11%), informatica (-0,71%) e beni di consumo secondari (-0,60%) sono tra i più venduti.

Focus ancora sulla trimestrali a Wall Street, in particolare su quelle del settore tech. In calo Qualcomm nonostante abbia previsto vendite e profitti nel trimestre in corso superiori alle aspettative di Wall Street. A preoccupare gli investitori la possibilità paventata dal produttore di chip di poter perdere parte delle commesse del suo principale cliente, Samsung Electronics.

Sale il titolo Marvell Technology a seguito delle indiscrezioni raccolte da Bloomberg secondo le quali SoftBank starebbe valutando l'acquisizione del produttore di chip statunitense per fonderlo con Arm Holdings.

I mercati seguono con attenzione le prime udienze della Corte Suprema riguardanti i dazi imposti dal presidente Donald Trump, volte a chiarire se l’ex presidente potesse legittimamente invocare l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) del 1977 come base giuridica per tali misure. La vicenda è approdata davanti alla Corte dopo che i tribunali inferiori hanno stabilito che Trump avrebbe oltrepassato i limiti della propria autorità nel ricorrere a questi strumenti. Il caso, destinato a ridefinire l’estensione dei poteri commerciali del presidente, potrebbe avere ripercussioni significative sulle relazioni tra Stati Uniti e Cina, nonché sull’equilibrio dei mercati globali.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Caterpillar (+2,28%), United Health (+0,84%), American Express (+0,73%) e Merck (+0,66%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Salesforce, che prosegue le contrattazioni a -2,60%.

Contrazione moderata per Home Depot, che soffre un calo dello 0,90%.

Sottotono Visa che mostra una limatura dello 0,86%.

Deludente McDonald's, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Datadog (+21,14%), Marvell Technology (+4,02%), Astrazeneca (+3,84%) e AppLovin (+3,38%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su DoorDash, che continua la seduta con -13,63%.

Lettera su Fortinet, che registra un importante calo del 9,08%.

Si concentrano le vendite su MercadoLibre, che soffre un calo del 3,64%.

Vendite su Copart, che registra un ribasso del 2,46%.

