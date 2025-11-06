Avvio cauto per Wall Street, focus su tech e audizioni Corte Suprema su dazi Usa

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, con il Dow Jones
che continua la seduta con un leggero calo dello 0,31%; sulla stessa linea, si muove al ribasso l'S&P-500
, che perde lo 0,31%, scambiando a 6.775 punti.
In lieve ribasso il Nasdaq 100
(-0,64%); come pure, in frazionale calo l'S&P 100
(-0,39%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti energia
(+1,43%) e materiali
(+0,80%). Nel listino, i settori beni di consumo per l'ufficio
(-1,11%), informatica
(-0,71%) e beni di consumo secondari
(-0,60%) sono tra i più venduti.
Focus ancora sulla trimestrali
a Wall Street, in particolare su quelle del settore tech
. In calo Qualcomm
nonostante abbia previsto vendite e profitti nel trimestre in corso superiori alle aspettative di Wall Street. A preoccupare gli investitori la possibilità paventata dal produttore di chip di poter perdere parte delle commesse del suo principale cliente, Samsung Electronics
.
Sale il titolo Marvell Technology
a seguito delle indiscrezioni raccolte da Bloomberg secondo le quali SoftBank
starebbe valutando l'acquisizione del produttore di chip statunitense per fonderlo con Arm Holdings
.
I mercati seguono con attenzione le prime udienze della Corte Suprema
riguardanti i dazi
imposti dal presidente Donald Trump, volte a chiarire se l’ex presidente potesse legittimamente invocare l’International Emergency Economic Powers Act
(IEEPA) del 1977 come base giuridica per tali misure. La vicenda è approdata davanti alla Corte dopo che i tribunali inferiori hanno stabilito che Trump avrebbe oltrepassato i limiti
della propria autorità nel ricorrere a questi strumenti. Il caso, destinato a ridefinire l’estensione dei poteri commerciali del presidente, potrebbe avere ripercussioni significative sulle relazioni tra Stati Uniti
e Cina
, nonché sull’equilibrio
dei mercati globali.
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Caterpillar
(+2,28%), United Health
(+0,84%), American Express
(+0,73%) e Merck
(+0,66%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Salesforce
, che prosegue le contrattazioni a -2,60%.
Contrazione moderata per Home Depot
, che soffre un calo dello 0,90%.
Sottotono Visa
che mostra una limatura dello 0,86%.
Deludente McDonald's
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Datadog
(+21,14%), Marvell Technology
(+4,02%), Astrazeneca
(+3,84%) e AppLovin
(+3,38%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su DoorDash
, che continua la seduta con -13,63%.
Lettera su Fortinet
, che registra un importante calo del 9,08%.
Si concentrano le vendite su MercadoLibre
, che soffre un calo del 3,64%.
Vendite su Copart
, che registra un ribasso del 2,46%.