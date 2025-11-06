Londra: amplia l'ascesa IMI

(Teleborsa) - Rialzo per la società di ingegneria specializzata nella produzione di apparecchiature per la circolazione e il controllo dei fluidi
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,08%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di IMI
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di IMI
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 25,81 sterline e primo supporto individuato a 24,89. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 26,73.
