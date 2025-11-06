Milano 10:23
Migliori e peggiori
Londra: amplia l'ascesa IMI
(Teleborsa) - Rialzo per la società di ingegneria specializzata nella produzione di apparecchiature per la circolazione e il controllo dei fluidi, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,08%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di IMI più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di IMI classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 25,81 sterline e primo supporto individuato a 24,89. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 26,73.

