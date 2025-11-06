Milano 13:33
Parigi: movimento negativo per Pernod Ricard

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Sottotono il colosso degli alcolici, che passa di mano con un calo dell'1,81%.

Lo scenario su base settimanale di Pernod Ricard rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Le tendenza di medio periodo del produttore di vini e alcolici si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 84,58 Euro. Supporto stimato a 82,42. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 86,74.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
