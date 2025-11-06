Parigi: movimento negativo per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Sottotono il colosso degli alcolici
, che passa di mano con un calo dell'1,81%.
Lo scenario su base settimanale di Pernod Ricard
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le tendenza di medio periodo del produttore di vini e alcolici
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 84,58 Euro. Supporto stimato a 82,42. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 86,74.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)