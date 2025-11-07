Debutta a Zurigo Pignatelli Atelier: l’evoluzione contemporanea del brand

(Teleborsa) - In occasione della Couture Fashion Night
presso il The Circle Convention Center di Zurigo
, debutta ufficialmente Pignatelli Atelier,
la nuova linea sartoriale Donna della maison Pignatelli.
Un progetto speciale che nasce sotto la direzione creativa di Jean Luc Amsler,
stilista svizzero dal gusto sofisticato e dallo stile internazionale, già noto per il suo lavoro nell’alta moda parigina e per le collaborazioni con alcune delle più importanti case couture europee.
La presentazione rappresenta uno dei momenti chiave del nuovo corso intrapreso dalla maison
, frutto della visione imprenditoriale di Francesco Gianfala
, che guida Pignatelli verso un’espansione internazionale coerente e contemporanea, capace di dialogare con una nuova generazione di clienti mantenendo intatta l’anima sartoriale del brand.Pignatelli Atelier è una collezione upcycling
, si compone di pezzi unici, interamente realizzati nel laboratorio Pignatelli nel reparto vintage maschile. Infatti a renderla speciale è il legame profondo con l’archivio storico della maison: ogni abito nasce da basi sartoriali originali custodite nel patrimonio creativo del brand, reinterpretate con uno sguardo moderno, colto e visionario. Per una moda che non si limita a vestire, ma racconta una femminilità potente e consapevole.
Così le silhouette alternano costruzioni scultoree a linee fluide, mentre i tessuti dall’anima maschile sono strumenti espressivi in grado di definire un’identità forte, sofisticata e fuori dagli schemi. La collezione oscilla tra due anime: da un lato, capi couture di grande impatto scenico, con volumi drammatici e dettagli rituali; dall’altro, pezzi essenziali ma evocativi, dove i codici teatrali affiorano con discrezione, dando al quotidiano la profondità di una visione.
La nuova collezione racconta la storia di una donna misteriosa e libera, dal fascino quasi gotico, ispirata alla figura della Contessa di Castiglione – la "Perla d’Italia
" – icona di bellezza, indipendenza e ribellione, dotata di uno spirito libero e di un raffinato senso estetico.In passerella la linea femminile è stata accompagnata da una selezione di abiti uomo, provenienti dall’archivio Pignatelli e rivisitati in chiave attuale dal direttore creativo del brand, Francesco Pignatelli in linea con il nuovo corso. Un incontro tra radici e futuro che esprime la volontà di espandere l’universo identitario Pignatelli arricchendolo di nuovi linguaggi e nuove direzioni stilistiche.
"Il progetto Pignatelli Atelier rappresenta per noi un passaggio naturale, un ponte tra la tradizione e il futuro del brand
: reinterpretare, innovare, superare i confini pur restando fedeli al nostro DNA", dichiara Francesco Pignatelli, sottolineando il suo entusiasmo per questa nuova fase creativa del marchio.
Pignatelli Atelier non sostituisce, ma si affianca alle linee esistenti,
rivolgendosi a un pubblico giovane, consapevole, esigente, attento alla qualità e all’unicità del vero Made in Italy. La collezione sarà disponibile nei negozi monomarca Pignatelli di Torino e Milano.