Debutta a Zurigo Pignatelli Atelier: l’evoluzione contemporanea del brand

(Teleborsa) - In occasione dellapresso il, debutta ufficialmentelaUn progetto speciale che nasce sotto la direzione creativa distilista svizzero dal gusto sofisticato e dallo stile internazionale, già noto per il suo lavoro nell’alta moda parigina e per le collaborazioni con alcune delle più importanti case couture europee.La presentazione rappresenta, frutto della visione imprenditoriale di, che guida Pignatelli verso un’espansione internazionale coerente e contemporanea, capace di dialogare con una nuova generazione di clienti mantenendo intatta l’anima sartoriale del brand., si compone di pezzi unici, interamente realizzati nel laboratorio Pignatelli nel reparto vintage maschile. Infatti a renderla speciale è il legame profondo con l’archivio storico della maison: ogni abito nasce da basi sartoriali originali custodite nel patrimonio creativo del brand, reinterpretate con uno sguardo moderno, colto e visionario.Così le silhouette alternano costruzioni scultoree a linee fluide, mentre i tessuti dall’anima maschile sono strumenti espressivi in grado di definire un’identità forte, sofisticata e fuori dagli schemi. La collezione oscilla tra due anime: da un lato, capi couture di grande impatto scenico, con volumi drammatici e dettagli rituali; dall’altro, pezzi essenziali ma evocativi, dove i codici teatrali affiorano con discrezione, dando al quotidiano la profondità di una visione.La nuova collezione racconta la storia di una donna misteriosa e libera, dal fascino quasi gotico, ispirata alla figura della Contessa di Castiglione – la "" – icona di bellezza, indipendenza e ribellione, dotata di uno spirito libero e di un raffinato senso estetico.In passerella la linea femminile è stata accompagnata da una selezione di abiti uomo, provenienti dall’archivio Pignatelli e rivisitati in chiave attuale dal direttore creativo del brand, Francesco Pignatelli in linea con il nuovo corso. Un incontro tra radici e futuro che esprime la volontà di espandere l’universo identitario Pignatelli arricchendolo di nuovi linguaggi e nuove direzioni stilistiche."Il progetto Pignatelli Atelier rappresenta per noi un: reinterpretare, innovare, superare i confini pur restando fedeli al nostro DNA", dichiaraPignatelli Atelier non sostituisce, marivolgendosi a un pubblico giovane, consapevole, esigente, attento alla qualità e all’unicità del vero Made in Italy. La collezione sarà disponibile nei negozi monomarca Pignatelli di Torino e Milano.