Londra: si concentrano le vendite su IMI

(Teleborsa) - Pressione sulla società di ingegneria specializzata nella produzione di apparecchiature per la circolazione e il controllo dei fluidi
, che tratta con una perdita del 2,41%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di IMI
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di IMI
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 24,84 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 24,04. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 25,64.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)