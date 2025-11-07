Milano 13:52
42.767 -0,70%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 13:52
9.661 -0,77%
Francoforte 13:52
23.503 -0,97%

Londra: si concentrano le vendite su IMI

Migliori e peggiori
Londra: si concentrano le vendite su IMI
(Teleborsa) - Pressione sulla società di ingegneria specializzata nella produzione di apparecchiature per la circolazione e il controllo dei fluidi, che tratta con una perdita del 2,41%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di IMI più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di IMI è in rafforzamento con area di resistenza vista a 24,84 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 24,04. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 25,64.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```