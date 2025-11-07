Milano 9:55
Mercati europei in leggero rialzo, a Milano corre MPS dopo i conti

(Teleborsa) - Seduta in leggero rialzo per le Borse europee, che non seguono i ribassi di Wall Street e Asia per le rinnovate vendite sui titoli tech per i timori legati alle valutazioni eccessive. A Milano spicca il rialzo di MPS, che ha chiuso il terzo trimestre con una crescita dell'utile netto sopra le attese e ha annunciato la presentazione di un nuovo piano industriale nel corso del primo semestre del 2026 dopo l'acquisizione di Mediobanca. Unipol ha comunicato che il risultato netto del Gruppo Assicurativo è salito a 961 milioni di euro nei 9 mesi, in crescita del 45%, con una raccolta diretta assicurativa pari a 12.644 milioni di euro, in aumento del 10,8%.

Sul fronte macroeconomico, in Cina le esportazioni hanno sorpreso al ribasso a ottobre, registrando un andamento negativo dell'1,1% su base annua (consensus +3%) dal +8,3% su base annua di settembre. Tuttavia, il calo potrebbe essere dovuto all'incertezza legata alla minaccia di dazi del 100% di Trump e alle festività extra di ottobre rispetto allo scorso anno. In Germania il surplus bilancia commerciale è sceso più delle attese a 15,3 miliardi a settembre.

Negli Stati Uniti, ieri il rapporto Challenger ha mostrato ulteriori segnali di un raffreddamento del mercato del lavoro, con 153.074 tagli di posti di lavoro a ottobre, il numero più alto del mese in oltre 20 anni. I licenziamenti sono stati in gran parte dovuti a tagli dei costi, ristrutturazione dell'intelligenza artificiale e sovraccapacità, in particolare nei settori tecnologico e dell'immagazzinamento. Questo dato contrasta con il rapporto ADP più forte del previsto pubblicato all'inizio della settimana, mentre continuano a non essere pubblicati i dati ufficiali a causa dello shutdown.

L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,154. L'Oro continua gli scambi a 4.008,7 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,79%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,14%), raggiunge 60,11 dollari per barile.

Aumenta di poco lo spread, che si porta a +83 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,43%.

Nello scenario borsistico europeo sostanzialmente tonico Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,41%, senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e guadagno moderato per Parigi, che avanza dello 0,45%.

Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,59% a 43.324 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,61%, portandosi a 45.902 punti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,66%); sulla stessa linea, leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,67%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, effervescente Banca MPS, con un progresso del 4,57%. Incandescente Mediobanca, che vanta un incisivo incremento del 3,85%. Buoni spunti su Moncler, che mostra un ampio vantaggio del 3,20%. Ben impostata Banca Popolare di Sondrio, che mostra un incremento del 2,08%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Prysmian, che ottiene -0,63%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, D'Amico (+4,07%), Ferragamo (+3,70%), Banca Generali (+2,55%) e Safilo (+2,20%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banco di Desio e della Brianza, che prosegue le contrattazioni a -3,32%. Scivola Philogen, con un netto svantaggio dell'1,65%. Contrazione moderata per SOL, che soffre un calo dello 0,72%.
