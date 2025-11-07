Mercati europei in leggero rialzo, a Milano corre MPS dopo i conti

(Teleborsa) - Seduta in leggero rialzo per le Borse europee
, che non seguono i ribassi di Wall Street e Asia per le rinnovate vendite sui titoli tech per i timori legati alle valutazioni eccessive. A Milano spicca il rialzo di MPS
, che ha chiuso
il terzo trimestre con una crescita dell'utile netto sopra le attese e ha annunciato la presentazione di un nuovo piano industriale nel corso del primo semestre del 2026 dopo l'acquisizione di Mediobanca
. Unipol
ha comunicato
che il risultato netto del Gruppo Assicurativo è salito a 961 milioni di euro nei 9 mesi, in crescita del 45%, con una raccolta diretta assicurativa pari a 12.644 milioni di euro, in aumento del 10,8%.
Sul fronte macroeconomico
, in Cina
le esportazioni hanno sorpreso
al ribasso a ottobre, registrando un andamento negativo dell'1,1% su base annua (consensus +3%) dal +8,3% su base annua di settembre. Tuttavia, il calo potrebbe essere dovuto all'incertezza legata alla minaccia di dazi del 100% di Trump e alle festività extra di ottobre rispetto allo scorso anno. In Germania
il surplus bilancia commerciale è sceso
più delle attese a 15,3 miliardi a settembre.
Negli Stati Uniti
, ieri il rapporto Challenger ha mostrato ulteriori segnali di un raffreddamento del mercato del lavoro, con 153.074 tagli di posti di lavoro a ottobre, il numero più alto del mese in oltre 20 anni. I licenziamenti sono stati in gran parte dovuti a tagli dei costi, ristrutturazione dell'intelligenza artificiale e sovraccapacità, in particolare nei settori tecnologico e dell'immagazzinamento. Questo dato contrasta con il rapporto ADP più forte del previsto pubblicato all'inizio della settimana, mentre continuano a non essere pubblicati i dati ufficiali a causa dello shutdown.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,154. L'Oro
continua gli scambi a 4.008,7 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,79%. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,14%), raggiunge 60,11 dollari per barile.
Aumenta di poco lo spread
, che si porta a +83 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
pari al 3,43%. Nello scenario borsistico europeo
sostanzialmente tonico Francoforte
, che registra una plusvalenza dello 0,41%, senza spunti Londra
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e guadagno moderato per Parigi
, che avanza dello 0,45%.
Lieve aumento per la Borsa Milanese
, con il FTSE MIB
che sale dello 0,59% a 43.324 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
fa un piccolo salto in avanti dello 0,61%, portandosi a 45.902 punti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,66%); sulla stessa linea, leggermente positivo il FTSE Italia Star
(+0,67%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, effervescente Banca MPS
, con un progresso del 4,57%. Incandescente Mediobanca
, che vanta un incisivo incremento del 3,85%. Buoni spunti su Moncler
, che mostra un ampio vantaggio del 3,20%. Ben impostata Banca Popolare di Sondrio
, che mostra un incremento del 2,08%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Prysmian
, che ottiene -0,63%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, D'Amico
(+4,07%), Ferragamo
(+3,70%), Banca Generali
(+2,55%) e Safilo
(+2,20%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banco di Desio e della Brianza
, che prosegue le contrattazioni a -3,32%. Scivola Philogen
, con un netto svantaggio dell'1,65%. Contrazione moderata per SOL
, che soffre un calo dello 0,72%.